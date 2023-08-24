Виновника ДТП с детьми-велогонщиками под Пятигорском задержали
Виновник смертельного ДТП с тремя детьми-велогонщиками под Пятигорском задержан
Сотрудник полиции. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Задержан водитель, устроивший ДТП под Пятигорском, в котором погибли трое детей-велогонщиков, ему предъявлено обвинение, сообщает ставропольский главк МВД РФ в в телеграм-канале ведомства.
Как информировала Госавтоинспекция Ставропольского края, 23 августа на участке дороги Р-217 "Обход Пятигорска" водитель грузовой "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей на велосипедах. Погибли трое ребят в возрасте от 11 до 13 лет. Водитель "Газели" с места аварии скрылся.
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"В отношении водителя, совершившего ДТП в Предгорном округе, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - ред.)… Гражданину уже предъявлено обвинение. Свою вину он признал полностью. Мужчина задержан", - сообщается в телеграм-канале главка.
Добавляется, что проводятся необходимые процессуальные действия и следственные мероприятия, направленные на установление причин и условий, способствовавших совершению ДТП, в результате которого погибли трое несовершеннолетних.
Ранее региональное управление СК РФ сообщило о возбуждении дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в рамках которого задержана тренер спортивной школы в Пятигорске. По версии следствия, она "допустила осуществление тренировочного процесса учащихся школы на скоростной автомобильной трассе".
По информации местных СМИ, дети возвращались домой с соревнований по маунтинбайку.