https://ria.ru/20230824/zaderzhanie-1892006376.html

Виновника ДТП с детьми-велогонщиками под Пятигорском задержали

Виновника ДТП с детьми-велогонщиками под Пятигорском задержали - РИА Новости, 24.08.2023

Виновника ДТП с детьми-велогонщиками под Пятигорском задержали

Задержан водитель, устроивший ДТП под Пятигорском, в котором погибли трое детей-велогонщиков, ему предъявлено обвинение, сообщает ставропольский главк МВД РФ в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:12

2023-08-24T15:12

2023-08-24T15:18

происшествия

россия

пятигорск

авто

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Задержан водитель, устроивший ДТП под Пятигорском, в котором погибли трое детей-велогонщиков, ему предъявлено обвинение, сообщает ставропольский главк МВД РФ в в телеграм-канале ведомства.Как информировала Госавтоинспекция Ставропольского края, 23 августа на участке дороги Р-217 "Обход Пятигорска" водитель грузовой "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей на велосипедах. Погибли трое ребят в возрасте от 11 до 13 лет. Водитель "Газели" с места аварии скрылся. "В отношении водителя, совершившего ДТП в Предгорном округе, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - ред.)… Гражданину уже предъявлено обвинение. Свою вину он признал полностью. Мужчина задержан", - сообщается в телеграм-канале главка.Добавляется, что проводятся необходимые процессуальные действия и следственные мероприятия, направленные на установление причин и условий, способствовавших совершению ДТП, в результате которого погибли трое несовершеннолетних. Ранее региональное управление СК РФ сообщило о возбуждении дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в рамках которого задержана тренер спортивной школы в Пятигорске. По версии следствия, она "допустила осуществление тренировочного процесса учащихся школы на скоростной автомобильной трассе". По информации местных СМИ, дети возвращались домой с соревнований по маунтинбайку.

https://ria.ru/20230822/dtp-1891542407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, пятигорск, авто, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край