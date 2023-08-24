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Виновника ДТП с детьми-велогонщиками под Пятигорском задержали - РИА Новости, 24.08.2023
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15:12 24.08.2023 (обновлено: 15:18 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/zaderzhanie-1892006376.html
Виновника ДТП с детьми-велогонщиками под Пятигорском задержали
Виновника ДТП с детьми-велогонщиками под Пятигорском задержали - РИА Новости, 24.08.2023
Виновника ДТП с детьми-велогонщиками под Пятигорском задержали
Задержан водитель, устроивший ДТП под Пятигорском, в котором погибли трое детей-велогонщиков, ему предъявлено обвинение, сообщает ставропольский главк МВД РФ в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:12
2023-08-24T15:18
происшествия
россия
пятигорск
авто
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Задержан водитель, устроивший ДТП под Пятигорском, в котором погибли трое детей-велогонщиков, ему предъявлено обвинение, сообщает ставропольский главк МВД РФ в в телеграм-канале ведомства.Как информировала Госавтоинспекция Ставропольского края, 23 августа на участке дороги Р-217 "Обход Пятигорска" водитель грузовой "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей на велосипедах. Погибли трое ребят в возрасте от 11 до 13 лет. Водитель "Газели" с места аварии скрылся. &quot;В отношении водителя, совершившего ДТП в Предгорном округе, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - ред.)… Гражданину уже предъявлено обвинение. Свою вину он признал полностью. Мужчина задержан&quot;, - сообщается в телеграм-канале главка.Добавляется, что проводятся необходимые процессуальные действия и следственные мероприятия, направленные на установление причин и условий, способствовавших совершению ДТП, в результате которого погибли трое несовершеннолетних. Ранее региональное управление СК РФ сообщило о возбуждении дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в рамках которого задержана тренер спортивной школы в Пятигорске. По версии следствия, она "допустила осуществление тренировочного процесса учащихся школы на скоростной автомобильной трассе". По информации местных СМИ, дети возвращались домой с соревнований по маунтинбайку.
https://ria.ru/20230822/dtp-1891542407.html
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пятигорск
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происшествия, россия, пятигорск, авто, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край
Происшествия, Россия, Пятигорск, Авто, Следственный комитет России (СК РФ), Ставропольский край
Виновника ДТП с детьми-велогонщиками под Пятигорском задержали

Виновник смертельного ДТП с тремя детьми-велогонщиками под Пятигорском задержан

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 24 авг - РИА Новости. Задержан водитель, устроивший ДТП под Пятигорском, в котором погибли трое детей-велогонщиков, ему предъявлено обвинение, сообщает ставропольский главк МВД РФ в в телеграм-канале ведомства.
Как информировала Госавтоинспекция Ставропольского края, 23 августа на участке дороги Р-217 "Обход Пятигорска" водитель грузовой "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей на велосипедах. Погибли трое ребят в возрасте от 11 до 13 лет. Водитель "Газели" с места аварии скрылся.
«

"В отношении водителя, совершившего ДТП в Предгорном округе, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - ред.)… Гражданину уже предъявлено обвинение. Свою вину он признал полностью. Мужчина задержан", - сообщается в телеграм-канале главка.

Добавляется, что проводятся необходимые процессуальные действия и следственные мероприятия, направленные на установление причин и условий, способствовавших совершению ДТП, в результате которого погибли трое несовершеннолетних.
Ранее региональное управление СК РФ сообщило о возбуждении дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в рамках которого задержана тренер спортивной школы в Пятигорске. По версии следствия, она "допустила осуществление тренировочного процесса учащихся школы на скоростной автомобильной трассе".
По информации местных СМИ, дети возвращались домой с соревнований по маунтинбайку.
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