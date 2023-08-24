https://ria.ru/20230824/zabolevanie-1891881661.html

В лагере в Бурятии массово заболели дети

В лагере в Бурятии массово заболели дети - РИА Новости, 24.08.2023

В лагере в Бурятии массово заболели дети

Массовое заболевание детей произошло в лагере "Байкальский бор" в Бурятии, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T06:08

2023-08-24T06:08

2023-08-24T08:50

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 24 авг – РИА Новости. Массовое заболевание детей произошло в лагере "Байкальский бор" в Бурятии, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства."Прокуратура республики организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском лагере "Байкальский бор" в Прибайкальском районе", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура республики оценит соблюдение администрацией лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законов об образовании и охране здоровья несовершеннолетних.В ведомстве сообщили РИА Новости, что пока диагноз не установлен, не подтверждено, что у детей отравление. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование и пока не располагает данными о количестве детей и характере заболевания.

https://ria.ru/20230615/podrostok-1878398480.html

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2023

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия