https://ria.ru/20230824/yaponiya-1891888896.html

Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в море небезопасен, заявил эксперт

Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в море небезопасен, заявил эксперт - РИА Новости, 24.08.2023

Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в море небезопасен, заявил эксперт

Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в море не является безопасным, никто не проводил оценку рисков в долгосрочной перспективе, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T08:25

2023-08-24T08:25

2023-08-24T10:19

фукусима-1

терсо

магатэ

в мире

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ТОКИО, 24 авг - РИА Новости, Ксения Нака. Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в море не является безопасным, никто не проводил оценку рисков в долгосрочной перспективе, заявил РИА Новости представитель неправительственной организации "Гражданский центр ядерной информации" Хидэюки Бан. Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО в четверг начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих обсуждали варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. "Я считаю, что сброс воды с АЭС "Фукусима-1" не является безопасным. Проблема в том, что никто как следует не проводил оценку этого. Оценка МАГАТЭ не затрагивает влияние сброса в долгосрочной перспективе. Одно дело - разовый сброс воды или оценка ТЕРСО при условии сброса 10 тысяч тонн в год. Но это будет продолжаться 30 лет. Но оценки того, каково будет влияние на окружающую среду через 30 лет, никто не проводил. В этом смысле оценка МАГАТЭ крайне недостаточная. Поэтому никак нельзя сказать, что научно обоснована безопасность сброса", - сказал Бан. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.

https://ria.ru/20230824/kitay-1891886638.html

https://ria.ru/20230824/bolezn-1891875651.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

фукусима-1, терсо, магатэ, в мире