https://ria.ru/20230824/yaponiya-1891888896.html
Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в море небезопасен, заявил эксперт
Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в море небезопасен, заявил эксперт - РИА Новости, 24.08.2023
Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в море небезопасен, заявил эксперт
Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в море не является безопасным, никто не проводил оценку рисков в долгосрочной перспективе, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:25
2023-08-24T08:25
2023-08-24T10:19
фукусима-1
терсо
магатэ
в мире
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ТОКИО, 24 авг - РИА Новости, Ксения Нака. Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в море не является безопасным, никто не проводил оценку рисков в долгосрочной перспективе, заявил РИА Новости представитель неправительственной организации "Гражданский центр ядерной информации" Хидэюки Бан. Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО в четверг начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих обсуждали варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. "Я считаю, что сброс воды с АЭС "Фукусима-1" не является безопасным. Проблема в том, что никто как следует не проводил оценку этого. Оценка МАГАТЭ не затрагивает влияние сброса в долгосрочной перспективе. Одно дело - разовый сброс воды или оценка ТЕРСО при условии сброса 10 тысяч тонн в год. Но это будет продолжаться 30 лет. Но оценки того, каково будет влияние на окружающую среду через 30 лет, никто не проводил. В этом смысле оценка МАГАТЭ крайне недостаточная. Поэтому никак нельзя сказать, что научно обоснована безопасность сброса", - сказал Бан. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
https://ria.ru/20230824/kitay-1891886638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фукусима-1, терсо, магатэ, в мире
Фукусима-1, ТЕРСО, МАГАТЭ, В мире
Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в море небезопасен, заявил эксперт
Эксперт: никто не проводил оценку рисков сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море
ТОКИО, 24 авг - РИА Новости, Ксения Нака. Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в море не является безопасным, никто не проводил оценку рисков в долгосрочной перспективе, заявил РИА Новости представитель неправительственной организации "Гражданский центр ядерной информации" Хидэюки Бан.
Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО
в четверг начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих обсуждали варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие.
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"Я считаю, что сброс воды с АЭС "Фукусима-1" не является безопасным. Проблема в том, что никто как следует не проводил оценку этого. Оценка МАГАТЭ
не затрагивает влияние сброса в долгосрочной перспективе. Одно дело - разовый сброс воды или оценка ТЕРСО при условии сброса 10 тысяч тонн в год. Но это будет продолжаться 30 лет. Но оценки того, каково будет влияние на окружающую среду через 30 лет, никто не проводил. В этом смысле оценка МАГАТЭ крайне недостаточная. Поэтому никак нельзя сказать, что научно обоснована безопасность сброса", - сказал Бан.
Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
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