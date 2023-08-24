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В зоопарке "Тайган" родились три ягуара - РИА Новости, 24.08.2023
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15:58 24.08.2023 (обновлено: 16:15 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/yaguary-1892023876.html
В зоопарке "Тайган" родились три ягуара
В зоопарке "Тайган" родились три ягуара - РИА Новости, 24.08.2023
В зоопарке "Тайган" родились три ягуара
В зоопарке "Тайган" в Крыму родились три ягуара, сообщил РИА Новости директор парка Олег Зубков. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:58
2023-08-24T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. В зоопарке "Тайган" в Крыму родились три ягуара, сообщил РИА Новости директор парка Олег Зубков. "У нас родились три ягуара", — сказал он. По его словам, коллекция сафари-парка постоянно пополняется за счет рождения потомства. Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, 40 тигров, а также сотни других животных. Территория "Тайгана" — 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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Хорошие новости, Россия
В зоопарке "Тайган" родились три ягуара

В крымском сафари-парке "Тайган" родились три ягуара

© Олег Зубков - ЧЕЛОВЕК ЛЕВ Oleg Zubkov - LION MAN/YoutubeТри ягуара родились в зоопарке "Тайган" в Крыму
Три ягуара родились в зоопарке Тайган в Крыму
© Олег Зубков - ЧЕЛОВЕК ЛЕВ Oleg Zubkov - LION MAN/Youtube
Три ягуара родились в зоопарке "Тайган" в Крыму
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. В зоопарке "Тайган" в Крыму родились три ягуара, сообщил РИА Новости директор парка Олег Зубков.
«
"У нас родились три ягуара", — сказал он.
По его словам, коллекция сафари-парка постоянно пополняется за счет рождения потомства.
Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, 40 тигров, а также сотни других животных. Территория "Тайгана" — 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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