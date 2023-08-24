https://ria.ru/20230824/vsu-1892043120.html

В Херсонской области пресекли попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра

В Херсонской области пресекли попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра - РИА Новости, 24.08.2023

В Херсонской области пресекли попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра

Российские военные не позволили солдатам ВСУ высадиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T17:12

2023-08-24T17:12

2023-08-24T17:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Российские военные не позволили солдатам ВСУ высадиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо."Сегодня, видимо, враги хотели создать медийную "перемогу" к своему шабашу. Две лодки с восемью боевиками вышли с правого берега и были сразу же зафиксированы нашей разведкой. Артиллерия среагировала незамедлительно — одну лодку потопили на середине реки, вторую подпустили поближе — и тоже потопили", — написал он в Telegram-канале.По словам Сальдо, пять украинских военных утонули в реке, еще три тела позднее прибило к берегу. Он уточнил, что инцидент произошел между городом Голая Пристань и селом Кардашинка. Судя по "богатой экипировке", высадиться на левый берег реки пытались так называемые силы специальных операций, отметил врио главы региона. "Лучше бы детские надувные круги на себя надели — глядишь, и выжили бы до попадания в плен", — добавил он.В прошлый раз ВСУ пытались высадить десант в районе села Казачьи Лагеря 8 августа. Военнослужащие группировки "Днепр" открыли огонь по двум катерам, пытавшимся причалить. В результате находившиеся внутри бойцы оказались в воде, и после обстрела никому из них не удалось вернуться на правый берег.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20230823/vsu-1891706527.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо