https://ria.ru/20230824/vsu-1892043120.html
В Херсонской области пресекли попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра
В Херсонской области пресекли попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра - РИА Новости, 24.08.2023
В Херсонской области пресекли попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра
Российские военные не позволили солдатам ВСУ высадиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:12
2023-08-24T17:12
2023-08-24T17:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_ff7b8880a1c297a07693ab1f12e0b08c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Российские военные не позволили солдатам ВСУ высадиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо."Сегодня, видимо, враги хотели создать медийную "перемогу" к своему шабашу. Две лодки с восемью боевиками вышли с правого берега и были сразу же зафиксированы нашей разведкой. Артиллерия среагировала незамедлительно — одну лодку потопили на середине реки, вторую подпустили поближе — и тоже потопили", — написал он в Telegram-канале.По словам Сальдо, пять украинских военных утонули в реке, еще три тела позднее прибило к берегу. Он уточнил, что инцидент произошел между городом Голая Пристань и селом Кардашинка. Судя по "богатой экипировке", высадиться на левый берег реки пытались так называемые силы специальных операций, отметил врио главы региона. "Лучше бы детские надувные круги на себя надели — глядишь, и выжили бы до попадания в плен", — добавил он.В прошлый раз ВСУ пытались высадить десант в районе села Казачьи Лагеря 8 августа. Военнослужащие группировки "Днепр" открыли огонь по двум катерам, пытавшимся причалить. В результате находившиеся внутри бойцы оказались в воде, и после обстрела никому из них не удалось вернуться на правый берег.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20230823/vsu-1891706527.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c28fb945e39925533f681f4517eee9cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области пресекли попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра
Сальдо: в Херсонской области пресекли попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости.
Российские военные не позволили солдатам ВСУ высадиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщил
врио главы региона Владимир Сальдо.
«
"Сегодня, видимо, враги хотели создать медийную "перемогу" к своему шабашу. Две лодки с восемью боевиками вышли с правого берега и были сразу же зафиксированы нашей разведкой. Артиллерия среагировала незамедлительно — одну лодку потопили на середине реки, вторую подпустили поближе — и тоже потопили", — написал он в Telegram-канале.
По словам Сальдо, пять украинских военных утонули в реке, еще три тела позднее прибило к берегу. Он уточнил, что инцидент произошел между городом Голая Пристань и селом Кардашинка. Судя по "богатой экипировке", высадиться на левый берег реки пытались так называемые силы специальных операций, отметил врио главы региона.
"Лучше бы детские надувные круги на себя надели — глядишь, и выжили бы до попадания в плен", — добавил он.
В прошлый раз ВСУ пытались высадить десант в районе села Казачьи Лагеря 8 августа. Военнослужащие группировки "Днепр" открыли огонь по двум катерам, пытавшимся причалить. В результате находившиеся внутри бойцы оказались в воде, и после обстрела никому из них не удалось вернуться на правый берег.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
Сальдо предостерег украинских военных от попыток форсировать Днепр