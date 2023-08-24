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В Херсонской области пресекли попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра - РИА Новости, 24.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:12 24.08.2023 (обновлено: 17:49 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/vsu-1892043120.html
В Херсонской области пресекли попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра
В Херсонской области пресекли попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра - РИА Новости, 24.08.2023
В Херсонской области пресекли попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра
Российские военные не позволили солдатам ВСУ высадиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:12
2023-08-24T17:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Российские военные не позволили солдатам ВСУ высадиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо."Сегодня, видимо, враги хотели создать медийную "перемогу" к своему шабашу. Две лодки с восемью боевиками вышли с правого берега и были сразу же зафиксированы нашей разведкой. Артиллерия среагировала незамедлительно — одну лодку потопили на середине реки, вторую подпустили поближе — и тоже потопили", — написал он в Telegram-канале.По словам Сальдо, пять украинских военных утонули в реке, еще три тела позднее прибило к берегу. Он уточнил, что инцидент произошел между городом Голая Пристань и селом Кардашинка. Судя по "богатой экипировке", высадиться на левый берег реки пытались так называемые силы специальных операций, отметил врио главы региона. "Лучше бы детские надувные круги на себя надели — глядишь, и выжили бы до попадания в плен", — добавил он.В прошлый раз ВСУ пытались высадить десант в районе села Казачьи Лагеря 8 августа. Военнослужащие группировки "Днепр" открыли огонь по двум катерам, пытавшимся причалить. В результате находившиеся внутри бойцы оказались в воде, и после обстрела никому из них не удалось вернуться на правый берег.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20230823/vsu-1891706527.html
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вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области пресекли попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра

Сальдо: в Херсонской области пресекли попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Российские военные не позволили солдатам ВСУ высадиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.
«
"Сегодня, видимо, враги хотели создать медийную "перемогу" к своему шабашу. Две лодки с восемью боевиками вышли с правого берега и были сразу же зафиксированы нашей разведкой. Артиллерия среагировала незамедлительно — одну лодку потопили на середине реки, вторую подпустили поближе — и тоже потопили", — написал он в Telegram-канале.
По словам Сальдо, пять украинских военных утонули в реке, еще три тела позднее прибило к берегу. Он уточнил, что инцидент произошел между городом Голая Пристань и селом Кардашинка. Судя по "богатой экипировке", высадиться на левый берег реки пытались так называемые силы специальных операций, отметил врио главы региона.
"Лучше бы детские надувные круги на себя надели — глядишь, и выжили бы до попадания в плен", — добавил он.
В прошлый раз ВСУ пытались высадить десант в районе села Казачьи Лагеря 8 августа. Военнослужащие группировки "Днепр" открыли огонь по двум катерам, пытавшимся причалить. В результате находившиеся внутри бойцы оказались в воде, и после обстрела никому из них не удалось вернуться на правый берег.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Сальдо предостерег украинских военных от попыток форсировать Днепр
23 августа, 12:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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