https://ria.ru/20230824/ukraina-1892097952.html
В ЦРУ все знали. В США раскрыли страшную правду об Украине
В ЦРУ все знали. В США раскрыли страшную правду об Украине - РИА Новости, 24.08.2023
В ЦРУ все знали. В США раскрыли страшную правду об Украине
В Центральном разведывательном управлении США и в Пентагоне еще до начала контрнаступления ВСУ знали, что оно обречено на полный провал, написал в Twitter... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T21:44
2023-08-24T21:44
2023-08-24T21:44
политика
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украина
владимир путин
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Центральном разведывательном управлении США и в Пентагоне еще до начала контрнаступления ВСУ знали, что оно обречено на полный провал, написал в Twitter американский политик и правозащитник Аджаму Барака."Военные преступники, определяющие политику США, побудили Украину отказаться от Минских соглашений и сделать выбор в пользу войны, которую, как знали Пентагон и спецслужбы, невозможно выиграть военным путем — но теперь они называют причиной поражения украинскую стратегию", — заявил он.Барака неоднократно критиковал внешнеполитический курс Америки и Евросоюза. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки Украины к боевым действиям с Россией.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
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политика, сша, украина, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Политика, США, Украина, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
В ЦРУ все знали. В США раскрыли страшную правду об Украине
Политик из США Барака: в ЦРУ и Пентагоне знали заранее, что ВСУ будут разбиты