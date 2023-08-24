https://ria.ru/20230824/ukraina-1892097952.html

В ЦРУ все знали. В США раскрыли страшную правду об Украине

В ЦРУ все знали. В США раскрыли страшную правду об Украине - РИА Новости, 24.08.2023

В ЦРУ все знали. В США раскрыли страшную правду об Украине

В Центральном разведывательном управлении США и в Пентагоне еще до начала контрнаступления ВСУ знали, что оно обречено на полный провал, написал в Twitter... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T21:44

2023-08-24T21:44

2023-08-24T21:44

политика

сша

украина

владимир путин

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Центральном разведывательном управлении США и в Пентагоне еще до начала контрнаступления ВСУ знали, что оно обречено на полный провал, написал в Twitter американский политик и правозащитник Аджаму Барака."Военные преступники, определяющие политику США, побудили Украину отказаться от Минских соглашений и сделать выбор в пользу войны, которую, как знали Пентагон и спецслужбы, невозможно выиграть военным путем — но теперь они называют причиной поражения украинскую стратегию", — заявил он.Барака неоднократно критиковал внешнеполитический курс Америки и Евросоюза. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки Украины к боевым действиям с Россией.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.

https://ria.ru/20230824/krym-1892074325.html

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политика, сша, украина, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины