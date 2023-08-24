Рейтинг@Mail.ru
В ЦРУ все знали. В США раскрыли страшную правду об Украине - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/ukraina-1892097952.html
В ЦРУ все знали. В США раскрыли страшную правду об Украине
В ЦРУ все знали. В США раскрыли страшную правду об Украине - РИА Новости, 24.08.2023
В ЦРУ все знали. В США раскрыли страшную правду об Украине
В Центральном разведывательном управлении США и в Пентагоне еще до начала контрнаступления ВСУ знали, что оно обречено на полный провал, написал в Twitter... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T21:44
2023-08-24T21:44
политика
сша
украина
владимир путин
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840143769_0:13:3078:1744_1920x0_80_0_0_8d13199cfc7fcaae3e9b4554ba1e4a06.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Центральном разведывательном управлении США и в Пентагоне еще до начала контрнаступления ВСУ знали, что оно обречено на полный провал, написал в Twitter американский политик и правозащитник Аджаму Барака.&quot;Военные преступники, определяющие политику США, побудили Украину отказаться от Минских соглашений и сделать выбор в пользу войны, которую, как знали Пентагон и спецслужбы, невозможно выиграть военным путем — но теперь они называют причиной поражения украинскую стратегию&quot;, — заявил он.Барака неоднократно критиковал внешнеполитический курс Америки и Евросоюза. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки Украины к боевым действиям с Россией.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
https://ria.ru/20230824/krym-1892074325.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840143769_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_f43f72c0c86c3457a1f64c2ef9434da1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, украина, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Политика, США, Украина, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
В ЦРУ все знали. В США раскрыли страшную правду об Украине

Политик из США Барака: в ЦРУ и Пентагоне знали заранее, что ВСУ будут разбиты

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Центральном разведывательном управлении США и в Пентагоне еще до начала контрнаступления ВСУ знали, что оно обречено на полный провал, написал в Twitter американский политик и правозащитник Аджаму Барака.
«

"Военные преступники, определяющие политику США, побудили Украину отказаться от Минских соглашений и сделать выбор в пользу войны, которую, как знали Пентагон и спецслужбы, невозможно выиграть военным путем — но теперь они называют причиной поражения украинскую стратегию", — заявил он.

Барака неоднократно критиковал внешнеполитический курс Америки и Евросоюза. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки Украины к боевым действиям с Россией.
ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
"Крым или крах". Зеленскому раскрыли, что будет с Украиной после СВО
Вчера, 18:59
 
ПолитикаСШАУкраинаВладимир ПутинМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала