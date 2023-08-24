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Обвиняемый в резонансном убийстве девушки в Воронеже признал вину
Обвиняемый в резонансном убийстве девушки в Воронеже признал вину - РИА Новости, 24.08.2023
Обвиняемый в резонансном убийстве девушки в Воронеже признал вину
Обвиняемый в убийстве 28-летней жительницы Воронежа, которого полицейские нашли без сознания и с ожогами, признал вину, сообщило в четверг управление СК РФ по... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:50
2023-08-24T11:50
2023-08-24T11:50
воронеж
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 24 авг - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 28-летней жительницы Воронежа, которого полицейские нашли без сознания и с ожогами, признал вину, сообщило в четверг управление СК РФ по региону. Убийство 28-летней девушки, которое произошло в Воронеже 2 августа, вызвало большой резонанс в городе. Как информировало следственное управление СК РФ по региону, тело девушки с резаной раной шеи нашли поздним вечером в подъезде дома по улице Лидии Рябцевой. Было возбуждено дело об убийстве. В совершении преступления подозревался житель Воронежа Андрей Коченков, 1998 года рождения, который с места преступления скрылся. Следствие заочно предъявило ему обвинение и объявило в федеральный розыск. В субботу, 19 августа, обвиняемый был обнаружен сотрудниками полиции в Центральном районе Воронежа "в бессознательном состоянии с ожогами тела". Мужчину доставили в больницу. "В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. По данным медицинских работников, определить точные сроки лечения не представляется возможным. Накануне в медицинском учреждении следователем СК фигуранту предъявлено обвинение, вину в совершении преступления он признал", - говорится в сообщении.
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воронеж, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Воронеж, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемый в резонансном убийстве девушки в Воронеже признал вину
Обвиняемый в резонансном убийстве 28-летней жительницы Воронежа признал вину
ВОРОНЕЖ, 24 авг - РИА Новости.
Обвиняемый в убийстве 28-летней жительницы Воронежа, которого полицейские нашли без сознания и с ожогами, признал вину, сообщило в четверг управление СК РФ
по региону.
Убийство 28-летней девушки, которое произошло в Воронеже 2 августа, вызвало большой резонанс в городе. Как информировало следственное управление СК РФ по региону, тело девушки с резаной раной шеи нашли поздним вечером в подъезде дома по улице Лидии Рябцевой. Было возбуждено дело об убийстве.
В совершении преступления подозревался житель Воронежа Андрей Коченков, 1998 года рождения, который с места преступления скрылся. Следствие заочно предъявило ему обвинение и объявило в федеральный розыск.
В субботу, 19 августа, обвиняемый был обнаружен сотрудниками полиции в Центральном районе Воронежа "в бессознательном состоянии с ожогами тела". Мужчину доставили в больницу.
"В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. По данным медицинских работников, определить точные сроки лечения не представляется возможным. Накануне в медицинском учреждении следователем СК фигуранту предъявлено обвинение, вину в совершении преступления он признал", - говорится в сообщении.
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