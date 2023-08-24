https://ria.ru/20230824/trifonovskie-1891878107.html

В Приморье завершили расследование дела банды "Трифоновские"

В Приморье завершили расследование дела банды "Трифоновские" - РИА Новости, 24.08.2023

В Приморье завершили расследование дела банды "Трифоновские"

Правоохранители закончили расследование уголовного дела о создании и участии в промышлявшей в Приморье банде "Трифоновские", которые занимались убийствами... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T04:35

2023-08-24T04:35

2023-08-24T04:35

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Правоохранители закончили расследование уголовного дела о создании и участии в промышлявшей в Приморье банде "Трифоновские", которые занимались убийствами бизнесменов и вымогательством, в том числе в отношении организатора - главы федерации КУДО по ДФО Александра Ясина, сообщает региональное СУСК РФ. Ясин обвиняется в бандитизме и убийствах, а также в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие полагает, что в начале 1990-х годов он создал вооруженную банду, которая нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами, незаконно присваивала доли в коммерческих предприятиях. По уголовному делу были задержаны еще два фигуранта. Ясин заключен под арест. "Следственными органами СК РФ по Приморскому краю завершены следственные действия по уголовному делу по факту создания и участия в устойчивой, вооруженной группе (банды), члены которой с начала 90-х по настоящее время за денежное вознаграждение занимались обеспечением безопасности деятельности предпринимателей малого и среднего бизнеса, подконтрольных руководителю банды", - говорится в сообщении. Материалы дела предъявлены участникам для ознакомления, по результатам уголовное дело будет направлено прокурору. В следствии РИА Новости уточнили, что по делу проходят пять фигурантов. СУСК добавляет, что из числа ранее арестованных по уголовному делу средств на счетах, принадлежащих Ясину, погашена его налоговая задолженность на сумму свыше 181 миллиона рублей. Также, по данным СУСК, Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск прокуратуры Приморского края о возвращении в собственность региона земельных участков в районе улицы Спортивной, ранее незаконно переданных в пользование подконтрольным Ясину организациям. На популярном во Владивостоке рынке на улице Спортивная расположены два незаконно построенных торговых центра, принадлежащих Ясину. Прокуратура через суд добилась решения о запрете их работы и сносе зданий. Ранее источник сообщал РИА Новости, что Ясин является ключевой фигурой в нашумевшем споре группировок из числа спортсменов по разделу сферы влияния на Спортивном рынке. В 2021 году силовики разогнали там встречу двух конфликтующих сторон - согласно видеозаписи в соцсетях, задержаны были несколько человек. В мае прокуратура Приморья сообщала, что через суд добивается истребования из незаконного владения супруги Ясина самовольно захваченных участков в микрорайоне Седанка во Владивостоке площадью свыше 2 тысяч "квадратов".

https://ria.ru/20230811/grazhdanstvo-1889604702.html

https://ria.ru/20230630/arest-1881339222.html

владивосток

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владивосток, происшествия