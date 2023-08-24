https://ria.ru/20230824/tresh-strimy-1891930099.html
Проект об ответственности для треш-стримеров направили в правительство
Проект об ответственности для треш-стримеров направили в правительство - РИА Новости, 24.08.2023
Проект об ответственности для треш-стримеров направили в правительство
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев (ЕР) направил на отзыв в правительство и Верховный Суд пакет законопроектов об ужесточении... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:35
2023-08-24T11:35
2023-08-24T11:35
артем метелев (депутат)
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев (ЕР) направил на отзыв в правительство и Верховный Суд пакет законопроектов об ужесточении ответственности за треш-стримы. "Законопроект об ужесточении ответственности за треш-стримы направлен на заключение в правительство и Верховный Суд. Работа над целым пакетом из четырех законопроектов завершена и сегодня они направлены мной на официальное заключение перед внесением в Госдуму", - заявил Метелев в своем телеграм-канале. Он отметил, что инициатива затрагивает актуальную проблему, касающуюся детской травли и деструктивного контента в интернете. "Так называемые блогеры избивают, унижают, издеваются над другими людьми или животными в погоне за славой и деньгами. Наш законопроект лишит их этого", - пояснил парламентарий. Он сообщил, что в рамках законопроекта предлагается ввести штрафы до 700 тысяч рублей с конфискацией имущества, в случае тяжких нарушений - уголовную ответственность, а также наделить надзорные органы правом блокировки треш-стримеров. "Совершая преступления в прямом эфире, такие стримеры увеличивают вред для общества, а значит и ответственность должна быть жестче – по 10 статьям Уголовного кодекса мы вводим отягчающее обстоятельство и квалифицирующие признаки", - написал Метелев. Он добавил, что инициатива позволит суду ограничивать доступ в интернет треш-стримерам на долгое время, а социальные сети должны будут выявлять опасный контент и блокировать его. "Планируем рассмотреть закон уже в ходе осенней сессии", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20221130/rotsit-1835238017.html
https://ria.ru/20230407/kriminal-1863553518.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем метелев (депутат), госдума рф, единая россия, общество
Артем Метелев (депутат), Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Проект об ответственности для треш-стримеров направили в правительство
Проект об ужесточении ответственности за треш-стримы направили в правительство
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев (ЕР) направил
на отзыв в правительство и Верховный Суд пакет законопроектов об ужесточении ответственности за треш-стримы.
"Законопроект об ужесточении ответственности за треш-стримы направлен на заключение в правительство и Верховный Суд. Работа над целым пакетом из четырех законопроектов завершена и сегодня они направлены мной на официальное заключение перед внесением в Госдуму", - заявил Метелев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что инициатива затрагивает актуальную проблему, касающуюся детской травли и деструктивного контента в интернете.
"Так называемые блогеры избивают, унижают, издеваются над другими людьми или животными в погоне за славой и деньгами. Наш законопроект лишит их этого", - пояснил парламентарий.
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Он сообщил, что в рамках законопроекта предлагается ввести штрафы до 700 тысяч рублей с конфискацией имущества, в случае тяжких нарушений - уголовную ответственность, а также наделить надзорные органы правом блокировки треш-стримеров.
"Совершая преступления в прямом эфире, такие стримеры увеличивают вред для общества, а значит и ответственность должна быть жестче – по 10 статьям Уголовного кодекса мы вводим отягчающее обстоятельство и квалифицирующие признаки", - написал Метелев.
Он добавил, что инициатива позволит суду ограничивать доступ в интернет треш-стримерам на долгое время, а социальные сети должны будут выявлять опасный контент и блокировать его.
"Планируем рассмотреть закон уже в ходе осенней сессии", - заключил парламентарий.
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