https://ria.ru/20230824/tresh-strimy-1891930099.html

Проект об ответственности для треш-стримеров направили в правительство

Проект об ответственности для треш-стримеров направили в правительство - РИА Новости, 24.08.2023

Проект об ответственности для треш-стримеров направили в правительство

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев (ЕР) направил на отзыв в правительство и Верховный Суд пакет законопроектов об ужесточении... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:35

2023-08-24T11:35

2023-08-24T11:35

артем метелев (депутат)

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев (ЕР) направил на отзыв в правительство и Верховный Суд пакет законопроектов об ужесточении ответственности за треш-стримы. "Законопроект об ужесточении ответственности за треш-стримы направлен на заключение в правительство и Верховный Суд. Работа над целым пакетом из четырех законопроектов завершена и сегодня они направлены мной на официальное заключение перед внесением в Госдуму", - заявил Метелев в своем телеграм-канале. Он отметил, что инициатива затрагивает актуальную проблему, касающуюся детской травли и деструктивного контента в интернете. "Так называемые блогеры избивают, унижают, издеваются над другими людьми или животными в погоне за славой и деньгами. Наш законопроект лишит их этого", - пояснил парламентарий. Он сообщил, что в рамках законопроекта предлагается ввести штрафы до 700 тысяч рублей с конфискацией имущества, в случае тяжких нарушений - уголовную ответственность, а также наделить надзорные органы правом блокировки треш-стримеров. "Совершая преступления в прямом эфире, такие стримеры увеличивают вред для общества, а значит и ответственность должна быть жестче – по 10 статьям Уголовного кодекса мы вводим отягчающее обстоятельство и квалифицирующие признаки", - написал Метелев. Он добавил, что инициатива позволит суду ограничивать доступ в интернет треш-стримерам на долгое время, а социальные сети должны будут выявлять опасный контент и блокировать его. "Планируем рассмотреть закон уже в ходе осенней сессии", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20221130/rotsit-1835238017.html

https://ria.ru/20230407/kriminal-1863553518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артем метелев (депутат), госдума рф, единая россия, общество