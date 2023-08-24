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Подмосковное Ступино и китайский Циндао стали городами-побратимами - РИА Новости, 24.08.2023
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Новости Подмосковья
 
14:59 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/stupino-1891990242.html
Подмосковное Ступино и китайский Циндао стали городами-побратимами
Подмосковное Ступино и китайский Циндао стали городами-побратимами - РИА Новости, 24.08.2023
Подмосковное Ступино и китайский Циндао стали городами-побратимами
Подмосковное Ступино и китайский Циндао стали городами-побратимами, соответствующее соглашение заключено сроком на пять лет, оно позволит городам сотрудничать в РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:59
2023-08-24T14:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ступино
циндао
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подмосковное Ступино и китайский Циндао стали городами-побратимами, соответствующее соглашение заключено сроком на пять лет, оно позволит городам сотрудничать в сфере промышленности, торговли и культуры, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Сегодня соглашение о породненных отношениях заключили представители городского округа Ступино Московской области и нового района Западного побережья Циндао китайской провинции Шаньдун. Соглашение о породненных отношениях заключено на срок в пять лет. Округа будут сотрудничать в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, выставок, науки и техники, культуры, образования, спорта, здравоохранения, будут обмениваться специалистами", - отметили в ведомстве. Ранее, в июне 2022 года, был подписан меморандум о сотрудничестве между Московской областью и провинцией Шаньдун, напомнили в Минсельхозпроде.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), ступино, циндао
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ступино, Циндао

Подмосковное Ступино и китайский Циндао стали городами-побратимами

© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиПодмосковное Ступино и китайский Циндао стали городами-побратимами
Подмосковное Ступино и китайский Циндао стали городами-побратимами - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Подмосковное Ступино и китайский Циндао стали городами-побратимами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подмосковное Ступино и китайский Циндао стали городами-побратимами, соответствующее соглашение заключено сроком на пять лет, оно позволит городам сотрудничать в сфере промышленности, торговли и культуры, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Сегодня соглашение о породненных отношениях заключили представители городского округа Ступино Московской области и нового района Западного побережья Циндао китайской провинции Шаньдун. Соглашение о породненных отношениях заключено на срок в пять лет. Округа будут сотрудничать в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, выставок, науки и техники, культуры, образования, спорта, здравоохранения, будут обмениваться специалистами", - отметили в ведомстве.
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Ранее, в июне 2022 года, был подписан меморандум о сотрудничестве между Московской областью и провинцией Шаньдун, напомнили в Минсельхозпроде.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СтупиноЦиндао
 
 
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