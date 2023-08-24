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Руденя проинспектировал строительство и ремонт тверских школ - РИА Новости, 24.08.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
14:39 24.08.2023 (обновлено: 14:43 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/stroitelstvo-1891987436.html
Руденя проинспектировал строительство и ремонт тверских школ
Руденя проинспектировал строительство и ремонт тверских школ - РИА Новости, 24.08.2023
Руденя проинспектировал строительство и ремонт тверских школ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг в рамках инспекционной поездки по объектам образования города познакомился с ходом строительства и ремонта... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:39
2023-08-24T14:43
тверская область
тверь
игорь руденя
строительство
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг в рамках инспекционной поездки по объектам образования города познакомился с ходом строительства и ремонта тверских школ, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава области проинспектировал ход ремонтных работ в школах №15 и №17 Твери, которые участвуют в федеральной программе "Модернизация школьных систем образования". "Это уже современная школьная среда. Кабинеты, оборудование, дизайн помещений – все соответствует духу времени. Также посмотрели, как реализуется программа переобустройства плацев перед школами. За три года мы должны сделать все плацы сельских и городских школ региона. Конечно, хочется дать нашим детям все самое лучшее", – сказал Руденя. В школе №15 Твери 1 сентября этого года ученики придут в обновленное здание – здесь выполнены капитальные внешние и внутренние работы. Завершается и ремонт в здании начальной школы №17 Твери, где учеба также начнется 1 сентября. В основном здании, расположенном на улице Мусоргского, завершение работ планируется в ноябре. Руденя в рамках инспекционной поездки также посетил Горютинскую среднюю школу Калининского округа, где проведены работы по модернизации, и строящую школу на 1224 места на улице Цветочной в микрорайоне "Юность". В 2023 году федеральная программа модернизации школьных систем образования охватывает 13 школ Тверской области – всего это 15 зданий. Также в 2023 году в 37 детских садах и 39 школах по региональным программам проведены капитальные ремонты фасадов, кровель, замена оконных блоков, мероприятия по обеспечению комплексной безопасности. Осуществляется установка уличных игровых комплексов. 2023 год стал началом реализации программы по асфальтированию территорий образовательных организаций. До 30 августа работы будут выполнены в семи школах, до 2025 года планируется провести асфальтирование территорий у всех школ региона, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230823/rudenya-1891802301.html
https://ria.ru/20230822/remont-1891552167.html
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тверь, игорь руденя, строительство
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Строительство

Руденя проинспектировал строительство и ремонт тверских школ

© Фото : правительство Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал строительство и ремонт тверских школ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал строительство и ремонт тверских школ - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал строительство и ремонт тверских школ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг в рамках инспекционной поездки по объектам образования города познакомился с ходом строительства и ремонта тверских школ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава области проинспектировал ход ремонтных работ в школах №15 и №17 Твери, которые участвуют в федеральной программе "Модернизация школьных систем образования".
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"Это уже современная школьная среда. Кабинеты, оборудование, дизайн помещений – все соответствует духу времени. Также посмотрели, как реализуется программа переобустройства плацев перед школами. За три года мы должны сделать все плацы сельских и городских школ региона. Конечно, хочется дать нашим детям все самое лучшее", – сказал Руденя.
В школе №15 Твери 1 сентября этого года ученики придут в обновленное здание – здесь выполнены капитальные внешние и внутренние работы. Завершается и ремонт в здании начальной школы №17 Твери, где учеба также начнется 1 сентября. В основном здании, расположенном на улице Мусоргского, завершение работ планируется в ноябре.
Руденя в рамках инспекционной поездки также посетил Горютинскую среднюю школу Калининского округа, где проведены работы по модернизации, и строящую школу на 1224 места на улице Цветочной в микрорайоне "Юность".
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В 2023 году федеральная программа модернизации школьных систем образования охватывает 13 школ Тверской области – всего это 15 зданий. Также в 2023 году в 37 детских садах и 39 школах по региональным программам проведены капитальные ремонты фасадов, кровель, замена оконных блоков, мероприятия по обеспечению комплексной безопасности. Осуществляется установка уличных игровых комплексов.
2023 год стал началом реализации программы по асфальтированию территорий образовательных организаций. До 30 августа работы будут выполнены в семи школах, до 2025 года планируется провести асфальтирование территорий у всех школ региона, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяСтроительство
 
 
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