https://ria.ru/20230824/stroitelstvo-1891987436.html

Руденя проинспектировал строительство и ремонт тверских школ

Руденя проинспектировал строительство и ремонт тверских школ - РИА Новости, 24.08.2023

Руденя проинспектировал строительство и ремонт тверских школ

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг в рамках инспекционной поездки по объектам образования города познакомился с ходом строительства и ремонта... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:39

2023-08-24T14:39

2023-08-24T14:43

тверская область

тверь

игорь руденя

строительство

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг в рамках инспекционной поездки по объектам образования города познакомился с ходом строительства и ремонта тверских школ, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава области проинспектировал ход ремонтных работ в школах №15 и №17 Твери, которые участвуют в федеральной программе "Модернизация школьных систем образования". "Это уже современная школьная среда. Кабинеты, оборудование, дизайн помещений – все соответствует духу времени. Также посмотрели, как реализуется программа переобустройства плацев перед школами. За три года мы должны сделать все плацы сельских и городских школ региона. Конечно, хочется дать нашим детям все самое лучшее", – сказал Руденя. В школе №15 Твери 1 сентября этого года ученики придут в обновленное здание – здесь выполнены капитальные внешние и внутренние работы. Завершается и ремонт в здании начальной школы №17 Твери, где учеба также начнется 1 сентября. В основном здании, расположенном на улице Мусоргского, завершение работ планируется в ноябре. Руденя в рамках инспекционной поездки также посетил Горютинскую среднюю школу Калининского округа, где проведены работы по модернизации, и строящую школу на 1224 места на улице Цветочной в микрорайоне "Юность". В 2023 году федеральная программа модернизации школьных систем образования охватывает 13 школ Тверской области – всего это 15 зданий. Также в 2023 году в 37 детских садах и 39 школах по региональным программам проведены капитальные ремонты фасадов, кровель, замена оконных блоков, мероприятия по обеспечению комплексной безопасности. Осуществляется установка уличных игровых комплексов. 2023 год стал началом реализации программы по асфальтированию территорий образовательных организаций. До 30 августа работы будут выполнены в семи школах, до 2025 года планируется провести асфальтирование территорий у всех школ региона, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230823/rudenya-1891802301.html

https://ria.ru/20230822/remont-1891552167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, строительство