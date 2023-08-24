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Украина внесла Philip Morris и Japan Tobacco в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 24.08.2023
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17:30 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/sponsory-1892047984.html
Украина внесла Philip Morris и Japan Tobacco в список "спонсоров войны"
Украина внесла Philip Morris и Japan Tobacco в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 24.08.2023
Украина внесла Philip Morris и Japan Tobacco в список "спонсоров войны"
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в перечень "международных спонсоров войны" две ведущие мировые табачные компании -... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:30
2023-08-24T17:30
экономика
россия
украина
philip morris international
raiffeisen bank international
japan tobacco
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в перечень "международных спонсоров войны" две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International из-за сотрудничества с РФ. "Одни из самых известных и крупнейших табачных компаний мира продолжают работать в России и пополнять бюджет. Именно поэтому НАПК внесло лидеров табачного рынка Philip Morris International и Japan Tobacco International в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Отмечается, что, согласно данным финансовой отчетности российского подразделения Philip Morris, выручка компании в 2022 году выросла на 8%, а чистая прибыль до 48,2 миллиарда рублей, что на 45% больше, чем в 2021 году. Как сообщает НАПК, компания Japan Tobacco International (JTI) является лидером табачного рынка в России с долей 34,9%. Несмотря на то, что представители обеих компаний и заявляли о планах закрыть бизнес в России и прекратить инвестиции, они все еще продолжают производить и распространять продукцию на территории РФ, уточнили в ведомстве. Сколько компаний внесено в перечень "международных спонсоров войны", в НАПК не уточняют. Десятого августа агентство добавило в этот список компанию Bacardi Limited, производящую алкогольную продукцию. Ранее НАПК сообщало, что внесло ирландскую компанию-поставщика судового топлива Peninsula Petroleum в перечень международных "спонсоров войны" из-за работы с российскими танкерами. Также НАПК объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding и итальянской компании Buzzi Unicem из-за продолжения ими ведения бизнеса в РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20230810/bacardi-1889258865.html
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экономика, россия, украина, philip morris international, raiffeisen bank international, japan tobacco
Экономика, Россия, Украина, Philip Morris International, Raiffeisen Bank International, Japan Tobacco
Украина внесла Philip Morris и Japan Tobacco в список "спонсоров войны"

Украина внесла компании Philip Morris и Japan Tobacco в список "спонсоров войны"

© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в перечень "международных спонсоров войны" две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International из-за сотрудничества с РФ.
«
"Одни из самых известных и крупнейших табачных компаний мира продолжают работать в России и пополнять бюджет. Именно поэтому НАПК внесло лидеров табачного рынка Philip Morris International и Japan Tobacco International в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
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Отмечается, что, согласно данным финансовой отчетности российского подразделения Philip Morris, выручка компании в 2022 году выросла на 8%, а чистая прибыль до 48,2 миллиарда рублей, что на 45% больше, чем в 2021 году. Как сообщает НАПК, компания Japan Tobacco International (JTI) является лидером табачного рынка в России с долей 34,9%. Несмотря на то, что представители обеих компаний и заявляли о планах закрыть бизнес в России и прекратить инвестиции, они все еще продолжают производить и распространять продукцию на территории РФ, уточнили в ведомстве.
Сколько компаний внесено в перечень "международных спонсоров войны", в НАПК не уточняют. Десятого августа агентство добавило в этот список компанию Bacardi Limited, производящую алкогольную продукцию.
Ранее НАПК сообщало, что внесло ирландскую компанию-поставщика судового топлива Peninsula Petroleum в перечень международных "спонсоров войны" из-за работы с российскими танкерами. Также НАПК объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding и итальянской компании Buzzi Unicem из-за продолжения ими ведения бизнеса в РФ.
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ЭкономикаРоссияУкраинаPhilip Morris InternationalRaiffeisen Bank InternationalJapan Tobacco
 
 
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