Украина внесла Philip Morris и Japan Tobacco в список "спонсоров войны"
Украина внесла компании Philip Morris и Japan Tobacco в список "спонсоров войны"
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в перечень "международных спонсоров войны" две ведущие мировые табачные компании - Philip Morris International и Japan Tobacco International из-за сотрудничества с РФ.
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"Одни из самых известных и крупнейших табачных компаний мира продолжают работать в России и пополнять бюджет. Именно поэтому НАПК внесло лидеров табачного рынка Philip Morris International и Japan Tobacco International в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Отмечается, что, согласно данным финансовой отчетности российского подразделения Philip Morris, выручка компании в 2022 году выросла на 8%, а чистая прибыль до 48,2 миллиарда рублей, что на 45% больше, чем в 2021 году. Как сообщает НАПК, компания Japan Tobacco International (JTI) является лидером табачного рынка в России с долей 34,9%. Несмотря на то, что представители обеих компаний и заявляли о планах закрыть бизнес в России и прекратить инвестиции, они все еще продолжают производить и распространять продукцию на территории РФ, уточнили в ведомстве.
Сколько компаний внесено в перечень "международных спонсоров войны", в НАПК не уточняют. Десятого августа агентство добавило в этот список компанию Bacardi Limited, производящую алкогольную продукцию.
Ранее НАПК сообщало, что внесло ирландскую компанию-поставщика судового топлива Peninsula Petroleum в перечень международных "спонсоров войны" из-за работы с российскими танкерами. Также НАПК объявило о внесении в список "спонсоров войны" австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, французской корпорации Auchan Holding и итальянской компании Buzzi Unicem из-за продолжения ими ведения бизнеса в РФ.