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Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
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15:05 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/spetsoperatsiya-1891903049.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.08.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.08.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:05
2023-08-24T15:05
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы рф
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 24 августа 2023 годаНочью 24 июля российские войска ударили по центру принятия решений ВСУ. Цель удара достигнута. Также российские части отразили 20 атак на Купянском, Запорожском, Донецком, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях. Параллельно нанесено поражение живой силе и технике противника в 153 районах, уничтожено пять складов боеприпасов, пункт управления. Пресечены действия диверсионно-разведывательной группы. Средства ПВО сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и 42 беспилотника.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 462 самолета, 246 вертолетов, 6012 беспилотников, 433 зенитных ракетных комплекса, 1144 реактивные системы залпового огня, 11 476 танков и других бронемашин, 6024 орудия полевой артиллерии и 12 408 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
Инфографика

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.08.2023

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.08.2023Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.08.2023

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 24 августа 2023 года

Ночью 24 июля российские войска ударили по центру принятия решений ВСУ. Цель удара достигнута. Также российские части отразили 20 атак на Купянском, Запорожском, Донецком, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях.
Параллельно нанесено поражение живой силе и технике противника в 153 районах, уничтожено пять складов боеприпасов, пункт управления. Пресечены действия диверсионно-разведывательной группы. Средства ПВО сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и 42 беспилотника.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 462 самолета, 246 вертолетов, 6012 беспилотников, 433 зенитных ракетных комплекса, 1144 реактивные системы залпового огня, 11 476 танков и других бронемашин, 6024 орудия полевой артиллерии и 12 408 единиц автомобильной техники.
 
ИнфографикаРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Спецоперация
 
 
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