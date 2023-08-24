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Российские военные уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/sklady-1891958543.html
Российские военные уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами
Российские военные уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами - РИА Новости, 24.08.2023
Российские военные уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами
Российские военные уничтожили еще четыре украинских склада боеприпасов, сообщило в четверг Министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:10
2023-08-24T13:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
харьковская область
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили еще четыре украинских склада боеприпасов, сообщило в четверг Министерство обороны РФ. "Уничтожены четыре склада боеприпасов противника в районах населенных пунктов Львово Херсонской области, Михайловка Харьковской области, Искра Днепропетровской области и Красногоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.
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херсонская область
россия
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херсонская область , россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Харьковская область
Российские военные уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами

Минобороны: ВС России уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили еще четыре украинских склада боеприпасов, сообщило в четверг Министерство обороны РФ.
"Уничтожены четыре склада боеприпасов противника в районах населенных пунктов Львово Херсонской области, Михайловка Харьковской области, Искра Днепропетровской области и Красногоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияХарьковская область
 
 
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