https://ria.ru/20230824/shkola-1891978540.html

Бречалов принял участие в акции "Собери ребенка в школу" в Удмуртии

Бречалов принял участие в акции "Собери ребенка в школу" в Удмуртии - РИА Новости, 24.08.2023

Бречалов принял участие в акции "Собери ребенка в школу" в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в акции партии "Единая Россия" "Собери ребенка в школу" и подарил необходимые школьные принадлежности детям из... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:09

2023-08-24T14:09

2023-08-24T14:11

удмуртская республика

общество

ижевск

александр бречалов

единая россия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 24 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в акции партии "Единая Россия" "Собери ребенка в школу" и подарил необходимые школьные принадлежности детям из многодетной семьи, сообщили в пресс-службе руководителя региона. "Глава Удмуртии, секретарь Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Бречалов принял участие в акции "Собери ребенка в школу", которая проходит по всей стране по инициативе партийцев", - рассказали в пресс-службе.В гости в резиденцию главы региона пришла многодетная семья Останиных из Ижевска, которая воспитывает четверых детей. Старшая Камила - победительница городского социального проекта "Я меняюсь" - уже закончила школу и поступила в колледж. Розалина пойдет в 4-й класс, занимается танцами. Уже заслужила различные грамоты и благодарности. Василиса собирается в первый класс и тоже занимается танцами. Самому младшему, Сереже, всего год. В январе в семье появится еще один малыш. Отец Василий Сергеевич работает автослесарем. Мама Екатерина Сергеевна - специалист по социальной работе, пока находится в декретном отпуске, информируют власти. "Вместе с родителями в гости пришли Розалина и Василиса. Александр Бречалов подарил девочкам портфели с канцтоварами и наборы для рисования. За чашкой чая старшие Останины рассказали главе, что вопросам воспитания и развития детей уделяют много внимания, стараются воспитать в них ответственность и добросовестность, трудолюбие, уважительное отношение к взрослым. Девочки все творческие и, конечно, родители поддерживают все их начинания", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, традиционно в акции "Собери ребёнка в школу" участвуют предприниматели, общественные организации, депутаты всех уровней и неравнодушные жители. Они дарят детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей рюкзаки со школьными принадлежностями. Особое внимание уделяется детям участников спецоперации и детям из новых регионов. "В Удмуртии все желающие могут принести учебные принадлежности, канцтовары, рюкзаки, одежду и обувь в филиалы Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения, филиалы Республиканского центра социальной реабилитации и адаптации или в Штаб общественной поддержки в Ижевске по ул. Наговицына 9 а", - добавили в пресс-службы главы республики.

https://ria.ru/20230719/pitanie-1885180859.html

https://ria.ru/20230719/blyuda-1885144864.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ижевск, александр бречалов, единая россия, удмуртская республика (удмуртия)