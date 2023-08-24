Бречалов принял участие в акции "Собери ребенка в школу" в Удмуртии
Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 24 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в акции партии "Единая Россия" "Собери ребенка в школу" и подарил необходимые школьные принадлежности детям из многодетной семьи, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
В гости в резиденцию главы региона пришла многодетная семья Останиных из Ижевска, которая воспитывает четверых детей. Старшая Камила - победительница городского социального проекта "Я меняюсь" - уже закончила школу и поступила в колледж. Розалина пойдет в 4-й класс, занимается танцами. Уже заслужила различные грамоты и благодарности. Василиса собирается в первый класс и тоже занимается танцами. Самому младшему, Сереже, всего год. В январе в семье появится еще один малыш. Отец Василий Сергеевич работает автослесарем. Мама Екатерина Сергеевна - специалист по социальной работе, пока находится в декретном отпуске, информируют власти.
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"Вместе с родителями в гости пришли Розалина и Василиса. Александр Бречалов подарил девочкам портфели с канцтоварами и наборы для рисования. За чашкой чая старшие Останины рассказали главе, что вопросам воспитания и развития детей уделяют много внимания, стараются воспитать в них ответственность и добросовестность, трудолюбие, уважительное отношение к взрослым. Девочки все творческие и, конечно, родители поддерживают все их начинания", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, традиционно в акции "Собери ребёнка в школу" участвуют предприниматели, общественные организации, депутаты всех уровней и неравнодушные жители. Они дарят детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей рюкзаки со школьными принадлежностями. Особое внимание уделяется детям участников спецоперации и детям из новых регионов.
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"В Удмуртии все желающие могут принести учебные принадлежности, канцтовары, рюкзаки, одежду и обувь в филиалы Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения, филиалы Республиканского центра социальной реабилитации и адаптации или в Штаб общественной поддержки в Ижевске по ул. Наговицына 9 а", - добавили в пресс-службы главы республики.