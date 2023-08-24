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Бречалов принял участие в акции "Собери ребенка в школу" в Удмуртии - РИА Новости, 24.08.2023
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Удмуртская Республика
 
14:09 24.08.2023 (обновлено: 14:11 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/shkola-1891978540.html
Бречалов принял участие в акции "Собери ребенка в школу" в Удмуртии
Бречалов принял участие в акции "Собери ребенка в школу" в Удмуртии - РИА Новости, 24.08.2023
Бречалов принял участие в акции "Собери ребенка в школу" в Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в акции партии "Единая Россия" "Собери ребенка в школу" и подарил необходимые школьные принадлежности детям из... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:09
2023-08-24T14:11
удмуртская республика
общество
ижевск
александр бречалов
единая россия
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 24 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в акции партии "Единая Россия" "Собери ребенка в школу" и подарил необходимые школьные принадлежности детям из многодетной семьи, сообщили в пресс-службе руководителя региона. &quot;Глава Удмуртии, секретарь Удмуртского регионального отделения партии &quot;Единая Россия&quot; Александр Бречалов принял участие в акции &quot;Собери ребенка в школу&quot;, которая проходит по всей стране по инициативе партийцев&quot;, - рассказали в пресс-службе.В гости в резиденцию главы региона пришла многодетная семья Останиных из Ижевска, которая воспитывает четверых детей. Старшая Камила - победительница городского социального проекта "Я меняюсь" - уже закончила школу и поступила в колледж. Розалина пойдет в 4-й класс, занимается танцами. Уже заслужила различные грамоты и благодарности. Василиса собирается в первый класс и тоже занимается танцами. Самому младшему, Сереже, всего год. В январе в семье появится еще один малыш. Отец Василий Сергеевич работает автослесарем. Мама Екатерина Сергеевна - специалист по социальной работе, пока находится в декретном отпуске, информируют власти. "Вместе с родителями в гости пришли Розалина и Василиса. Александр Бречалов подарил девочкам портфели с канцтоварами и наборы для рисования. За чашкой чая старшие Останины рассказали главе, что вопросам воспитания и развития детей уделяют много внимания, стараются воспитать в них ответственность и добросовестность, трудолюбие, уважительное отношение к взрослым. Девочки все творческие и, конечно, родители поддерживают все их начинания", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, традиционно в акции "Собери ребёнка в школу" участвуют предприниматели, общественные организации, депутаты всех уровней и неравнодушные жители. Они дарят детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей рюкзаки со школьными принадлежностями. Особое внимание уделяется детям участников спецоперации и детям из новых регионов. "В Удмуртии все желающие могут принести учебные принадлежности, канцтовары, рюкзаки, одежду и обувь в филиалы Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения, филиалы Республиканского центра социальной реабилитации и адаптации или в Штаб общественной поддержки в Ижевске по ул. Наговицына 9 а", - добавили в пресс-службы главы республики.
https://ria.ru/20230719/pitanie-1885180859.html
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общество, ижевск, александр бречалов, единая россия, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Общество, Ижевск, Александр Бречалов, Единая Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)

Бречалов принял участие в акции "Собери ребенка в школу" в Удмуртии

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Александр Бречалов
 Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Александр Бречалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 24 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в акции партии "Единая Россия" "Собери ребенка в школу" и подарил необходимые школьные принадлежности детям из многодетной семьи, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
«

"Глава Удмуртии, секретарь Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Бречалов принял участие в акции "Собери ребенка в школу", которая проходит по всей стране по инициативе партийцев", - рассказали в пресс-службе.

Вид на Ижевск - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Власти Удмуртии форматируют дополнительное питание школьников
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В гости в резиденцию главы региона пришла многодетная семья Останиных из Ижевска, которая воспитывает четверых детей. Старшая Камила - победительница городского социального проекта "Я меняюсь" - уже закончила школу и поступила в колледж. Розалина пойдет в 4-й класс, занимается танцами. Уже заслужила различные грамоты и благодарности. Василиса собирается в первый класс и тоже занимается танцами. Самому младшему, Сереже, всего год. В январе в семье появится еще один малыш. Отец Василий Сергеевич работает автослесарем. Мама Екатерина Сергеевна - специалист по социальной работе, пока находится в декретном отпуске, информируют власти.
«
"Вместе с родителями в гости пришли Розалина и Василиса. Александр Бречалов подарил девочкам портфели с канцтоварами и наборы для рисования. За чашкой чая старшие Останины рассказали главе, что вопросам воспитания и развития детей уделяют много внимания, стараются воспитать в них ответственность и добросовестность, трудолюбие, уважительное отношение к взрослым. Девочки все творческие и, конечно, родители поддерживают все их начинания", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, традиционно в акции "Собери ребёнка в школу" участвуют предприниматели, общественные организации, депутаты всех уровней и неравнодушные жители. Они дарят детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей рюкзаки со школьными принадлежностями. Особое внимание уделяется детям участников спецоперации и детям из новых регионов.
«
"В Удмуртии все желающие могут принести учебные принадлежности, канцтовары, рюкзаки, одежду и обувь в филиалы Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения, филиалы Республиканского центра социальной реабилитации и адаптации или в Штаб общественной поддержки в Ижевске по ул. Наговицына 9 а", - добавили в пресс-службы главы республики.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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19 июля, 18:38
 
Удмуртская РеспубликаОбществоИжевскАлександр БречаловЕдиная РоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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