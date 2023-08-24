https://ria.ru/20230824/sdelka-1891887490.html
Дат переговоров по зерновой сделке пока нет, сообщил источник
Дат переговоров по зерновой сделке пока нет, сообщил источник - РИА Новости, 24.08.2023
Дат переговоров по зерновой сделке пока нет, сообщил источник
Конкретных дат предполагаемых переговоров Турции, РФ и ООН по зерновой сделке в Стамбуле пока нет, Анкара рассчитывает на "самое ближайшее время", cообщил РИА... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:08
2023-08-24T08:08
2023-08-24T08:22
турция
россия
стамбул
оон
зерновая сделка
в мире
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АНКАРА, 24 авг - РИА Новости. Конкретных дат предполагаемых переговоров Турции, РФ и ООН по зерновой сделке в Стамбуле пока нет, Анкара рассчитывает на "самое ближайшее время", cообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах.Турция, Россия и ООН могут провести встречу в Стамбуле для обсуждения зерновой сделки, сообщила в четверг газета Milliyet со ссылкой на источники."Нет, пока конкретных дат нет. Но мы надеемся, что ряд контактов на высшем уровне, которые планируются между сторонами (турецкой и российской - ред.), приведут к тому, что эти переговоры пройдут в самое ближайшее время", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о конкретных датах планируемых переговоров.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230824/sdelka-1891884751.html
https://ria.ru/20230823/sdelka-1891748135.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, стамбул, оон, зерновая сделка, в мире
Турция, Россия, Стамбул, ООН, Зерновая сделка, В мире
Дат переговоров по зерновой сделке пока нет, сообщил источник
Анкара рассчитывает, что переговоры по зерновой сделке пройдут в ближайшее время
АНКАРА, 24 авг - РИА Новости. Конкретных дат предполагаемых переговоров Турции, РФ и ООН по зерновой сделке в Стамбуле пока нет, Анкара рассчитывает на "самое ближайшее время", cообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах.
Турция, Россия и ООН могут провести встречу в Стамбуле для обсуждения зерновой сделки, сообщила в четверг газета Milliyet со ссылкой на источники.
СМИ: Турция, Россия и ООН могут обсудить зерновую сделку
"Нет, пока конкретных дат нет. Но мы надеемся, что ряд контактов на высшем уровне, которые планируются между сторонами (турецкой и российской - ред.), приведут к тому, что эти переговоры пройдут в самое ближайшее время", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о конкретных датах планируемых переговоров.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину
и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин
ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновую сделку еще можно возродить, считает посол России в Вене