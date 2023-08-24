https://ria.ru/20230824/sdelka-1891887490.html

Дат переговоров по зерновой сделке пока нет, сообщил источник

Дат переговоров по зерновой сделке пока нет, сообщил источник - РИА Новости, 24.08.2023

Дат переговоров по зерновой сделке пока нет, сообщил источник

Конкретных дат предполагаемых переговоров Турции, РФ и ООН по зерновой сделке в Стамбуле пока нет, Анкара рассчитывает на "самое ближайшее время", cообщил РИА... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T08:08

2023-08-24T08:08

2023-08-24T08:22

турция

россия

стамбул

оон

зерновая сделка

в мире

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АНКАРА, 24 авг - РИА Новости. Конкретных дат предполагаемых переговоров Турции, РФ и ООН по зерновой сделке в Стамбуле пока нет, Анкара рассчитывает на "самое ближайшее время", cообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах.Турция, Россия и ООН могут провести встречу в Стамбуле для обсуждения зерновой сделки, сообщила в четверг газета Milliyet со ссылкой на источники."Нет, пока конкретных дат нет. Но мы надеемся, что ряд контактов на высшем уровне, которые планируются между сторонами (турецкой и российской - ред.), приведут к тому, что эти переговоры пройдут в самое ближайшее время", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о конкретных датах планируемых переговоров.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230824/sdelka-1891884751.html

https://ria.ru/20230823/sdelka-1891748135.html

турция

россия

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, стамбул, оон, зерновая сделка, в мире