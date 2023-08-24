https://ria.ru/20230824/sborschitsa-1891913151.html
В Туве за десять дней спасатели не смогли найти пожилую сборщицу дикоросов
В Туве за десять дней спасатели не смогли найти пожилую сборщицу дикоросов - РИА Новости, 24.08.2023
В Туве за десять дней спасатели не смогли найти пожилую сборщицу дикоросов
Спасатели за 10 дней активных поисков в тувинской тайге так и не смогли найти пожилую сборщицу дикоросов, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:36
2023-08-24T10:36
2023-08-24T10:38
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 24 авг - РИА Новости. Спасатели за 10 дней активных поисков в тувинской тайге так и не смогли найти пожилую сборщицу дикоросов, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС. Как сообщал главк, 72-летняя женщина отправилась на сбор дикоросов 13 августа вместе с группой. Все шли вместе, однако в какой-то момент женщина перестала отзываться. Родственники обратились к спасателям. "За 10 дней активных поисковых работ на "Станции тайга" спасателям не удалось обнаружить пропавшую 13 августа 72-летнюю женщину. За время поисков лесной массив проверен на несколько раз. Общее расстояние, пройденное поисковыми группами, около 700 километров", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в поисках также принимали участие работники лесного хозяйства и природопользования, администрации, полиция и неравнодушные граждане.
https://ria.ru/20230709/spasenie-1883120860.html
республика тыва
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика тыва
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Республика Тыва
В Туве за десять дней спасатели не смогли найти пожилую сборщицу дикоросов
В Туве за десять дней спасатели не смогли найти 72-летнюю сборщицу дикоросов
КРАСНОЯРСК, 24 авг - РИА Новости.
Спасатели за 10 дней активных поисков в тувинской тайге так и не смогли найти пожилую сборщицу дикоросов, сообщается в телеграм-канале
регионального главка МЧС.
Как сообщал главк, 72-летняя женщина отправилась на сбор дикоросов 13 августа вместе с группой. Все шли вместе, однако в какой-то момент женщина перестала отзываться. Родственники обратились к спасателям.
"За 10 дней активных поисковых работ на "Станции тайга" спасателям не удалось обнаружить пропавшую 13 августа 72-летнюю женщину. За время поисков лесной массив проверен на несколько раз. Общее расстояние, пройденное поисковыми группами, около 700 километров", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в поисках также принимали участие работники лесного хозяйства и природопользования, администрации, полиция и неравнодушные граждане.
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