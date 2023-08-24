Рейтинг@Mail.ru
В Туве за десять дней спасатели не смогли найти пожилую сборщицу дикоросов - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 24.08.2023 (обновлено: 10:38 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/sborschitsa-1891913151.html
В Туве за десять дней спасатели не смогли найти пожилую сборщицу дикоросов
В Туве за десять дней спасатели не смогли найти пожилую сборщицу дикоросов - РИА Новости, 24.08.2023
В Туве за десять дней спасатели не смогли найти пожилую сборщицу дикоросов
Спасатели за 10 дней активных поисков в тувинской тайге так и не смогли найти пожилую сборщицу дикоросов, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:36
2023-08-24T10:38
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
республика тыва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791666885_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_7aaf2de7269d9a2818e7420f393faa0c.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 авг - РИА Новости. Спасатели за 10 дней активных поисков в тувинской тайге так и не смогли найти пожилую сборщицу дикоросов, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС. Как сообщал главк, 72-летняя женщина отправилась на сбор дикоросов 13 августа вместе с группой. Все шли вместе, однако в какой-то момент женщина перестала отзываться. Родственники обратились к спасателям. "За 10 дней активных поисковых работ на "Станции тайга" спасателям не удалось обнаружить пропавшую 13 августа 72-летнюю женщину. За время поисков лесной массив проверен на несколько раз. Общее расстояние, пройденное поисковыми группами, около 700 километров", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в поисках также принимали участие работники лесного хозяйства и природопользования, администрации, полиция и неравнодушные граждане.
https://ria.ru/20230709/spasenie-1883120860.html
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791666885_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ce66444639a8fb9f9813902588378f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика тыва
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Республика Тыва
В Туве за десять дней спасатели не смогли найти пожилую сборщицу дикоросов

В Туве за десять дней спасатели не смогли найти 72-летнюю сборщицу дикоросов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 авг - РИА Новости. Спасатели за 10 дней активных поисков в тувинской тайге так и не смогли найти пожилую сборщицу дикоросов, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС.
Как сообщал главк, 72-летняя женщина отправилась на сбор дикоросов 13 августа вместе с группой. Все шли вместе, однако в какой-то момент женщина перестала отзываться. Родственники обратились к спасателям.
"За 10 дней активных поисковых работ на "Станции тайга" спасателям не удалось обнаружить пропавшую 13 августа 72-летнюю женщину. За время поисков лесной массив проверен на несколько раз. Общее расстояние, пройденное поисковыми группами, около 700 километров", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в поисках также принимали участие работники лесного хозяйства и природопользования, администрации, полиция и неравнодушные граждане.
Спасатели нашли группу туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды
Спасатели нашли группу туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды
9 июля, 16:28
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРеспублика Тыва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала