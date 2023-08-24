https://ria.ru/20230824/sanktsii-1891868642.html

Моралес назвал продвигаемые США против России санкции упадком империализма

Моралес назвал продвигаемые США против России санкции упадком империализма - РИА Новости, 24.08.2023

Моралес назвал продвигаемые США против России санкции упадком империализма

Санкции, продвигаемые США против России, демонстрируют упадок империализма, считает экс-президент Боливии Эво Моралес. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T00:37

2023-08-24T00:37

2023-08-24T00:37

россия

боливия

сша

эво моралес

брикс

владимир путин

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 авг – РИА Новости. Санкции, продвигаемые США против России, демонстрируют упадок империализма, считает экс-президент Боливии Эво Моралес. "Мы приветствуем выступление президента Владимира Путина на саммите БРИКС… Экономические санкции, продвигаемые США против братского народа России, демонстрируют упадок империализма и его аморальной доктрины Монро", - написал он в Twitter. "Свободные народы мира вместе с Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой в их усилиях по построению геополитической альтернативы интеграции с миром, социальной справедливостью и уважением к суверенитету стран", – добавил Моралес.

https://ria.ru/20220614/ssha-1795286402.html

россия

боливия

сша

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россия, боливия, сша, эво моралес, брикс, владимир путин, в мире