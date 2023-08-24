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Моралес назвал продвигаемые США против России санкции упадком империализма
Моралес назвал продвигаемые США против России санкции упадком империализма - РИА Новости, 24.08.2023
Моралес назвал продвигаемые США против России санкции упадком империализма
Санкции, продвигаемые США против России, демонстрируют упадок империализма, считает экс-президент Боливии Эво Моралес. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T00:37
2023-08-24T00:37
2023-08-24T00:37
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в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 авг – РИА Новости. Санкции, продвигаемые США против России, демонстрируют упадок империализма, считает экс-президент Боливии Эво Моралес. "Мы приветствуем выступление президента Владимира Путина на саммите БРИКС… Экономические санкции, продвигаемые США против братского народа России, демонстрируют упадок империализма и его аморальной доктрины Монро", - написал он в Twitter. "Свободные народы мира вместе с Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой в их усилиях по построению геополитической альтернативы интеграции с миром, социальной справедливостью и уважением к суверенитету стран", – добавил Моралес.
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россия, боливия, сша, эво моралес, брикс, владимир путин, в мире
Россия, Боливия, США, Эво Моралес, БРИКС, Владимир Путин, В мире
Моралес назвал продвигаемые США против России санкции упадком империализма
Моралес: санкции, продвигаемые США против России, говорят об упадке империализма