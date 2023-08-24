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Моралес назвал продвигаемые США против России санкции упадком империализма - РИА Новости, 24.08.2023
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00:37 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/sanktsii-1891868642.html
Моралес назвал продвигаемые США против России санкции упадком империализма
Моралес назвал продвигаемые США против России санкции упадком империализма - РИА Новости, 24.08.2023
Моралес назвал продвигаемые США против России санкции упадком империализма
Санкции, продвигаемые США против России, демонстрируют упадок империализма, считает экс-президент Боливии Эво Моралес. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T00:37
2023-08-24T00:37
россия
боливия
сша
эво моралес
брикс
владимир путин
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 авг – РИА Новости. Санкции, продвигаемые США против России, демонстрируют упадок империализма, считает экс-президент Боливии Эво Моралес. "Мы приветствуем выступление президента Владимира Путина на саммите БРИКС… Экономические санкции, продвигаемые США против братского народа России, демонстрируют упадок империализма и его аморальной доктрины Монро", - написал он в Twitter. "Свободные народы мира вместе с Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой в их усилиях по построению геополитической альтернативы интеграции с миром, социальной справедливостью и уважением к суверенитету стран", – добавил Моралес.
https://ria.ru/20220614/ssha-1795286402.html
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россия, боливия, сша, эво моралес, брикс, владимир путин, в мире
Россия, Боливия, США, Эво Моралес, БРИКС, Владимир Путин, В мире
Моралес назвал продвигаемые США против России санкции упадком империализма

Моралес: санкции, продвигаемые США против России, говорят об упадке империализма

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭкс-президент Боливии Эво Моралес
Экс-президент Боливии Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Экс-президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 авг – РИА Новости. Санкции, продвигаемые США против России, демонстрируют упадок империализма, считает экс-президент Боливии Эво Моралес.
"Мы приветствуем выступление президента Владимира Путина на саммите БРИКС… Экономические санкции, продвигаемые США против братского народа России, демонстрируют упадок империализма и его аморальной доктрины Монро", - написал он в Twitter.
Бывший президент Боливии Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Моралес заявил, что США больше не контролируют Латинскую Америку
14 июня 2022, 18:27
"Свободные народы мира вместе с Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой в их усилиях по построению геополитической альтернативы интеграции с миром, социальной справедливостью и уважением к суверенитету стран", – добавил Моралес.
 
РоссияБоливияСШАЭво МоралесБРИКСВладимир ПутинВ мире
 
 
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