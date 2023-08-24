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Росрыболовство заявило, что сброс воды с "Фукусимы-1" не вызывает опасений - РИА Новости, 24.08.2023
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21:01 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/rosrybolovstvo-1892092666.html
Росрыболовство заявило, что сброс воды с "Фукусимы-1" не вызывает опасений
Росрыболовство заявило, что сброс воды с "Фукусимы-1" не вызывает опасений - РИА Новости, 24.08.2023
Росрыболовство заявило, что сброс воды с "Фукусимы-1" не вызывает опасений
Сброс воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", опасений не вызывает, промысел в районе сброса российскими судами не ведётся, сообщило... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T21:01
2023-08-24T21:01
экономика
япония
россия
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
фукусима-1
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сброс воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", опасений не вызывает, промысел в районе сброса российскими судами не ведётся, сообщило Росрыболовство. "Сброс воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", опасений не вызывает. В настоящее время промысел в районе, в котором осуществляется сброс воды, российскими судами не ведётся", - говорится в сообщении. Ранее глава ведомства Илья Шестаков поручил Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) провести комплексные мониторинговые исследования с целью оценки состояния водных биологических ресурсов в зоне распространения технической воды, сброшенной с атомной электростанции "Фукусима-1. В сообщении отмечается, что за последние 3 года объем импорта рыбной продукции из Японии в Россию упал на 93%. Так, в 2020 году было импортировано 2,9 тысячи тонн продукции, в 2021 году – 1,4 тысячи тонн, а по итогам 2022 года объем импорта существенно сократился и составил всего 192 тонн продукции. За январь-июль 2023 года объем импортируемых из Японии рыбы и рыбной продукции составил 112 тонн (-29% к уровню 2021 г.). Кроме того, Роспотребнадзор осуществляет проверку всей продукции водного промысла, которая произведена в Японии и выловлена в Тихоокеанском регионе напомнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230824/fukusima-1891924749.html
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экономика, япония, россия, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), фукусима-1, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Экономика, Япония, Россия, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Фукусима-1, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Росрыболовство заявило, что сброс воды с "Фукусимы-1" не вызывает опасений

Росрыболовство: сброс воды в районе "Фукусимы-1" не вызывает опасений

© AFP 2023 / JIJI Press/StringerВид атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан
Вид атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / JIJI Press/Stringer
Вид атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сброс воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", опасений не вызывает, промысел в районе сброса российскими судами не ведётся, сообщило Росрыболовство.
«
"Сброс воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", опасений не вызывает. В настоящее время промысел в районе, в котором осуществляется сброс воды, российскими судами не ведётся", - говорится в сообщении.
Вид атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан, 24 августа 2023 года - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Захарова прокомментировала начало сброса воды с "Фукусимы-1"
Вчера, 11:14
Ранее глава ведомства Илья Шестаков поручил Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) провести комплексные мониторинговые исследования с целью оценки состояния водных биологических ресурсов в зоне распространения технической воды, сброшенной с атомной электростанции "Фукусима-1.
В сообщении отмечается, что за последние 3 года объем импорта рыбной продукции из Японии в Россию упал на 93%. Так, в 2020 году было импортировано 2,9 тысячи тонн продукции, в 2021 году – 1,4 тысячи тонн, а по итогам 2022 года объем импорта существенно сократился и составил всего 192 тонн продукции. За январь-июль 2023 года объем импортируемых из Японии рыбы и рыбной продукции составил 112 тонн (-29% к уровню 2021 г.).
Кроме того, Роспотребнадзор осуществляет проверку всей продукции водного промысла, которая произведена в Японии и выловлена в Тихоокеанском регионе напомнили в ведомстве.
Акция протеста прошла у штаб-квартиры оператора АЭС Фукусима-1 компании ТЕРСО - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
В Японии прошла акция протеста у штаб-квартиры оператора АЭС "Фукусима-1"
Вчера, 10:50
 
ЭкономикаЯпонияРоссияИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Фукусима-1Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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