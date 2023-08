https://ria.ru/20230824/reyting-1891741156.html

Потеряли доверие. США пожинают плоды собственной политики

Потеряли доверие. США пожинают плоды собственной политики

2023-08-24T08:00

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Рейтинговые агентства усомнились в надежности США как заемщика. В начале месяца Fitch снизило высшую оценку ААА до АА+, а следом Moody’s пересмотрело прогнозы по крупнейшим банкам, S&P Global Ratings — региональным. Акции финансовых организаций дешевеют. Ждать ли нового кризиса за океаном — в материале РИА Новости.Издержки долгаРиск американского дефолта все выше. Госдолг растет, постоянное повышение ключевой ставки негативно сказывается на предпринимательской деятельности и развитии страны. Впрочем, в Вашингтоне не согласны с оценками экспертов. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уверяет, что Джо Байден добился "самого сильного восстановления среди всех крупных экономик мира".В Moody's предупреждают: кредитная система столкнется с недостатком финансирования и падением рентабельности. Ситуация не изменится, пока ФРС не вернет инфляцию к целевому уровню. Агентство объявило о снижении рейтингов Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial (TFC.N). Теперь и Fitch готовится к такому же шагу. Под угрозой десятки крупнейших банков, включая JPMorgan и Bank of America, заявил в интервью каналу CNBC аналитик Крис Вулф.В S&P также пересмотрели рейтинги KeyCorp, Comerica Inc., Valley National Bancorp, UMB Financial Corp., Associated Banc-Corp и изменили на негативный прогноз по River City Bank и S&T Bank. Резкий рост процентных ставок и количественное ужесточение, применяемое для борьбы с инфляцией, привели к оттоку депозитов и сокращению ликвидности. По оценкам агентства, наибольшие сложности у банков, владеющих коммерческой недвижимостью.Решения рейтинговых агентств вполне логичны. "Это реакция на глобальные процессы, — объясняет эксперт по финансам и инвестициям Эван Голованов. — Госдолг существенно увеличился с нулевых, на его обслуживание уходит значительная часть бюджета. При этом ФРС поддерживает высокую ставку, заставляя Минфин занимать под большие проценты".Новая волнаКредитные показатели американской экономики ухудшаются, проблема бесконтрольного наращивания заимствований обостряется. Отмена потолка федеральных займов до 2025-го лишь откладывает ее в долгий ящик, перекладывая ответственность на будущее правительство.Ситуация усугубляется тем, что предприниматели новой формации не умеют работать в жесткой системе финансирования, без дешевых кредитов. "Особенно это касается IT-сектора", — отмечает финансовый эксперт Андрей Верников.Кроме того, банки, привыкшие к практически нулевым ставкам, держат активы в облигациях, которые сейчас обесценились. "И все бы ничего, если дождаться погашения бумаг, но у региональных банков недостаточно развитая клиентская база. В Silicon Valley Bank была только сфера IT, у других, к примеру, — аграрии. Клиенты одной отрасли часто снимают наличные одновременно. Приходится продавать облигации себе в убыток, отсюда и разорения", — уточняет эксперт.Именно поэтому весной обрушились Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank, First Republic Bank. Тогда спаслись тем, что крупным организациям разрешили скупать за бесценок региональные. Сейчас, видимо, поступят так же.В конце марта фондовый рынок вырос, напоминает инвестиционный советник Юлия Кузнецова. Однако теперь опять сложности, и биржевые игроки ожидают отката.Кому платитьСнижение рейтинга добавит репутационных проблем и удешевит акции, но не сильно затронет операционную деятельность. "Компании станут не столь инвестиционной привлекательными, что приведет к продаже ценных бумаг и падению котировок. Однако если есть ликвидность, текущие операции не пострадают. Иначе банки признают неплатежеспособными", — говорит Голованов.А вот для государства ухудшатся условия привлечения займов, и для пополнения казны повысят налоги. Причем экономические риски могут вынудить искусственно разогнать инфляцию для погашения госдолга. "Это постепенно снизит стоимость казначейских облигаций", — добавляет эксперт.Что произойдет с ключевой ставкой, сказать пока сложно. Кузнецова уверена: если ФРС продолжит игру на повышение, рейтинги упадут еще больше. Судя по росту цен, такой вариант не исключен, и это отразится на всей экономике США, построенной на кредитах. Пострадают в первую очередь простые американцы.Смягчение политики регулятора возможно со второго-третьего квартала следующего года. Перед выборами Демократическая партия приложит все усилия, чтобы избежать крупных скандалов в финансовой сфере и сохранить президентское кресло за своим кандидатом.

