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Фрагменты ракеты КНДР упали в Желтом море и других частях Тихого океана - РИА Новости, 24.08.2023
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00:26 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/raketa-1891868273.html
Фрагменты ракеты КНДР упали в Желтом море и других частях Тихого океана
Фрагменты ракеты КНДР упали в Желтом море и других частях Тихого океана - РИА Новости, 24.08.2023
Фрагменты ракеты КНДР упали в Желтом море и других частях Тихого океана
Фрагменты ракеты Северной Кореи упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана, сообщает телеканал NHK со ссылкой на минобороны... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T00:26
2023-08-24T00:26
япония
тихий океан
желтое море
в мире
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ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Фрагменты ракеты Северной Кореи упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана, сообщает телеканал NHK со ссылкой на минобороны Японии. Минобороны также сообщило, что фрагменты могли упасть около Филиппин. Ранее сообщалось о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В южной японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога. Затем сообщалось, что ракета Северной Кореи перелетела территорию Японии в сторону Тихого океана, воздушная тревога была отменена. Южная Корея сообщила о пуске ракеты-носителя. Япония заявила КНДР протест в связи с пуском. Северная Корея ранее предупредила Японию о намерении запустить спутник с 00.00 24 августа (18.00 23 августа мск).
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япония, тихий океан, желтое море, в мире
Япония, Тихий океан, Желтое море, В мире
Фрагменты ракеты КНДР упали в Желтом море и других частях Тихого океана

NHK: минобороны Японии сообщило о падении обломков ракеты КНДР в Тихом океане

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей. Архивное фото
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ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Фрагменты ракеты Северной Кореи упали в Желтом море, Восточно-Китайском море и других частях Тихого океана, сообщает телеканал NHK со ссылкой на минобороны Японии.
Минобороны также сообщило, что фрагменты могли упасть около Филиппин.
Ранее сообщалось о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В южной японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога. Затем сообщалось, что ракета Северной Кореи перелетела территорию Японии в сторону Тихого океана, воздушная тревога была отменена. Южная Корея сообщила о пуске ракеты-носителя. Япония заявила КНДР протест в связи с пуском.
Северная Корея ранее предупредила Японию о намерении запустить спутник с 00.00 24 августа (18.00 23 августа мск).
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
В Японии выразили протест КНДР в связи с пуском ракеты
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