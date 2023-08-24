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ВСУ не смогли "подарить" Зеленскому Работино к праздникам, заявил Гагин - РИА Новости, 24.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 24.08.2023 (обновлено: 13:24 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/rabotino-1891961488.html
ВСУ не смогли "подарить" Зеленскому Работино к праздникам, заявил Гагин
ВСУ не смогли "подарить" Зеленскому Работино к праздникам, заявил Гагин - РИА Новости, 24.08.2023
ВСУ не смогли "подарить" Зеленскому Работино к праздникам, заявил Гагин
Все атаки украинских сил в селе Работино в Запорожской области отбиты, им не удалось преподнести его в качестве "подарка" Владимиру Зеленскому ко Дню... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:23
2023-08-24T13:24
специальная военная операция на украине
запорожская область
ян гагин
украина
владимир зеленский
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Все атаки украинских сил в селе Работино в Запорожской области отбиты, им не удалось преподнести его в качестве "подарка" Владимиру Зеленскому ко Дню независимости страны и Дню национального флага Украины, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". "Если говорить конкретно о Работино, то Вооруженные силы Украины, их руководство, хотело преподнести своему президенту Работино как "подарок" на День независимости либо на День национального флага, то есть это либо вчерашний, либо сегодняшний день. Туда были стянуты значительные силы для атак наших позиций, и они все, сколько атак происходило, были все достаточно крупными силами, и пехота, и техника, и они все были отбиты. Поэтому "подарка" не получилось", - сказал Гагин. Гагин отметил, что атаки не прекращаются по всей линии фронта, активизировалась артиллерия противника, на донецком направлении в том числе. По его мнению, это "попытки как раз отработать это праздник". Ранее в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска проводят перегруппировку вблизи села Работино, восполняя потери. ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
украина
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запорожская область, ян гагин, украина, владимир зеленский, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Ян Гагин, Украина, Владимир Зеленский, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ не смогли "подарить" Зеленскому Работино к праздникам, заявил Гагин

Гагин: ВСУ не смогли "подарить" Зеленскому Работино к национальным праздникам

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Все атаки украинских сил в селе Работино в Запорожской области отбиты, им не удалось преподнести его в качестве "подарка" Владимиру Зеленскому ко Дню независимости страны и Дню национального флага Украины, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
"Если говорить конкретно о Работино, то Вооруженные силы Украины, их руководство, хотело преподнести своему президенту Работино как "подарок" на День независимости либо на День национального флага, то есть это либо вчерашний, либо сегодняшний день. Туда были стянуты значительные силы для атак наших позиций, и они все, сколько атак происходило, были все достаточно крупными силами, и пехота, и техника, и они все были отбиты. Поэтому "подарка" не получилось", - сказал Гагин.
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Гагин отметил, что атаки не прекращаются по всей линии фронта, активизировалась артиллерия противника, на донецком направлении в том числе. По его мнению, это "попытки как раз отработать это праздник".
Ранее в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска проводят перегруппировку вблизи села Работино, восполняя потери.
ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЯн ГагинУкраинаВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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