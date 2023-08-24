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Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ вблизи Работино
Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ вблизи Работино - РИА Новости, 24.08.2023
Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ вблизи Работино
Украинские войска проводят перегруппировку вблизи села Работино Запорожской области, восполняя потери, сообщил в четверг врио губернатора региона Евгений... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:52
2023-08-24T11:52
2023-08-24T11:52
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
токмак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Украинские войска проводят перегруппировку вблизи села Работино Запорожской области, восполняя потери, сообщил в четверг врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. "На запорожском направлении противник продолжает концентрировать основные усилия на восполнении потерь, проводит перегруппировку вблизи Работино, сосредотачивается на попытках захвата населенного пункта", - написал Балицкий. По его оценке, исходя из темпов так называемого украинского контрнаступления, рубеж обороны Работино для противника будет финальным. "Все подразделения из боеспособных группировок и хваленой группировки "Марун" уже практически уничтожены и понесли крупные потери как в личном составе, так и в западной технике", - подчеркнул Балицкий. ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.
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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, токмак
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Токмак
Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ вблизи Работино
Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ вблизи села Работино в Запорожской области