https://ria.ru/20230824/rabochiy-1892009523.html
В Красноярске упавший в вентиляцию рабочий скончался
В Красноярске упавший в вентиляцию рабочий скончался - РИА Новости, 24.08.2023
В Красноярске упавший в вентиляцию рабочий скончался
Рабочий, упавший в вентиляционную шахту с 23-го этажа строящегося дома в Красноярске, скончался в больнице, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:16
2023-08-24T15:16
2023-08-24T15:16
происшествия
красноярск
свердловский район
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КРАСНОЯРСК, 24 авг – РИА Новости. Рабочий, упавший в вентиляционную шахту с 23-го этажа строящегося дома в Красноярске, скончался в больнице, сообщает прокуратура региона. Инцидент произошел в четверг днем при строительстве одного из домов жилого комплекса "Енисей" в Свердловском районе. Двое рабочих устанавливали вентиляционные короба. Предварительно, на уровне 23-го этажа один из них оступился, упал в шахту и пролетел порядка девяти этажей вниз. Мужчина был госпитализирован. "Рабочий скончался в больнице", - говорится в релизе прокуратуры. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").
https://ria.ru/20230820/rabochie-1891163427.html
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красноярск
свердловский район
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происшествия, красноярск, свердловский район
Происшествия, Красноярск, Свердловский район
В Красноярске упавший в вентиляцию рабочий скончался
В Красноярске рабочий, упавший в вентиляционную шахту с 23-го этажа, скончался