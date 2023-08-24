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В Красноярске упавший в вентиляцию рабочий скончался - РИА Новости, 24.08.2023
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15:16 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/rabochiy-1892009523.html
В Красноярске упавший в вентиляцию рабочий скончался
В Красноярске упавший в вентиляцию рабочий скончался - РИА Новости, 24.08.2023
В Красноярске упавший в вентиляцию рабочий скончался
Рабочий, упавший в вентиляционную шахту с 23-го этажа строящегося дома в Красноярске, скончался в больнице, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:16
2023-08-24T15:16
происшествия
красноярск
свердловский район
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КРАСНОЯРСК, 24 авг – РИА Новости. Рабочий, упавший в вентиляционную шахту с 23-го этажа строящегося дома в Красноярске, скончался в больнице, сообщает прокуратура региона. Инцидент произошел в четверг днем при строительстве одного из домов жилого комплекса "Енисей" в Свердловском районе. Двое рабочих устанавливали вентиляционные короба. Предварительно, на уровне 23-го этажа один из них оступился, упал в шахту и пролетел порядка девяти этажей вниз. Мужчина был госпитализирован. "Рабочий скончался в больнице", - говорится в релизе прокуратуры. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").
https://ria.ru/20230820/rabochie-1891163427.html
https://ria.ru/20230818/detonatsiya-1890857060.html
красноярск
свердловский район
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происшествия, красноярск, свердловский район
Происшествия, Красноярск, Свердловский район
В Красноярске упавший в вентиляцию рабочий скончался

В Красноярске рабочий, упавший в вентиляционную шахту с 23-го этажа, скончался

© Фото : СК РФ по Красноярскому краю и Республике ХакасияВентиляционная шахта строящегося дома в Красноярске, в которую упал рабочий
Вентиляционная шахта строящегося дома в Красноярске, в которую упал рабочий - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Вентиляционная шахта строящегося дома в Красноярске, в которую упал рабочий
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 авг – РИА Новости. Рабочий, упавший в вентиляционную шахту с 23-го этажа строящегося дома в Красноярске, скончался в больнице, сообщает прокуратура региона.
Инцидент произошел в четверг днем при строительстве одного из домов жилого комплекса "Енисей" в Свердловском районе. Двое рабочих устанавливали вентиляционные короба. Предварительно, на уровне 23-го этажа один из них оступился, упал в шахту и пролетел порядка девяти этажей вниз. Мужчина был госпитализирован.
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«
"Рабочий скончался в больнице", - говорится в релизе прокуратуры.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").
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ПроисшествияКрасноярскСвердловский район
 
 
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