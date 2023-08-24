https://ria.ru/20230824/putin-1892081189.html

Путин поручил наметить в ДНР план работ по детям, которым нужна медпомощь

Путин поручил наметить в ДНР план работ по детям, которым нужна медпомощь - РИА Новости, 24.08.2023

Путин поручил наметить в ДНР план работ по детям, которым нужна медпомощь

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после проведения плановой диспансеризации в ДНР необходимо наметить план работ по детям, которым нужна дополнительная... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T19:39

2023-08-24T19:39

2023-08-24T19:39

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что после проведения плановой диспансеризации в ДНР необходимо наметить план работ по детям, которым нужна дополнительная медицинская помощь, а также указал, что республике необходимо включаться в российские программы подготовки и переподготовки медперсонала. В четверг президент провел рабочую встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, который в том числе рассказал о результатах проведённой в республике диспансеризации среди детей, которая смогла выявить болезни на ранней стадии. "Очень важно после диспансеризации наметить план работы по тем детям, которым требуется помощь дополнительная", - сказал Путин.Он указал на важность подготовки кадров, а также материально-технического состояния медучреждений. "Надо включаться в общероссийскую программу подготовки и переподготовки медперсонала", - отметил президент.

https://ria.ru/20230824/putin-1892073600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин