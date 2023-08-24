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Путин поручил наметить в ДНР план работ по детям, которым нужна медпомощь - РИА Новости, 24.08.2023
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19:39 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/putin-1892081189.html
Путин поручил наметить в ДНР план работ по детям, которым нужна медпомощь
Путин поручил наметить в ДНР план работ по детям, которым нужна медпомощь - РИА Новости, 24.08.2023
Путин поручил наметить в ДНР план работ по детям, которым нужна медпомощь
Президент РФ Владимир Путин заявил, что после проведения плановой диспансеризации в ДНР необходимо наметить план работ по детям, которым нужна дополнительная... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T19:39
2023-08-24T19:39
общество
здоровье - общество
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
владимир путин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что после проведения плановой диспансеризации в ДНР необходимо наметить план работ по детям, которым нужна дополнительная медицинская помощь, а также указал, что республике необходимо включаться в российские программы подготовки и переподготовки медперсонала. В четверг президент провел рабочую встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, который в том числе рассказал о результатах проведённой в республике диспансеризации среди детей, которая смогла выявить болезни на ранней стадии. &quot;Очень важно после диспансеризации наметить план работы по тем детям, которым требуется помощь дополнительная&quot;, - сказал Путин.Он указал на важность подготовки кадров, а также материально-технического состояния медучреждений. "Надо включаться в общероссийскую программу подготовки и переподготовки медперсонала", - отметил президент.
https://ria.ru/20230824/putin-1892073600.html
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общество, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин
Путин поручил наметить в ДНР план работ по детям, которым нужна медпомощь

Путин: в ДНР нужен план работ по детям, нуждающимся в дополнительной медпомощи

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПутин и Пушилин во время встречи
Путин и Пушилин во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин и Пушилин во время встречи
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что после проведения плановой диспансеризации в ДНР необходимо наметить план работ по детям, которым нужна дополнительная медицинская помощь, а также указал, что республике необходимо включаться в российские программы подготовки и переподготовки медперсонала.
В четверг президент провел рабочую встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, который в том числе рассказал о результатах проведённой в республике диспансеризации среди детей, которая смогла выявить болезни на ранней стадии.
«

"Очень важно после диспансеризации наметить план работы по тем детям, которым требуется помощь дополнительная", - сказал Путин.

Он указал на важность подготовки кадров, а также материально-технического состояния медучреждений. "Надо включаться в общероссийскую программу подготовки и переподготовки медперсонала", - отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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ОбществоЗдоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
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