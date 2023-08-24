https://ria.ru/20230824/proizvodstvo-1891999359.html

СМИ: Финляндия изучает возможность производства на Украине бронетехники

СМИ: Финляндия изучает возможность производства на Украине бронетехники - РИА Новости, 24.08.2023

СМИ: Финляндия изучает возможность производства на Украине бронетехники

Финляндия изучает возможность производства бронетехники на Украине, сообщает в четверг общественная телерадиовещательная корпорация YLE. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:02

2023-08-24T15:02

2023-08-24T15:02

в мире

украина

сергей лавров

нато

владимир зеленский

россия

финляндия

петтери орпо

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 авг - РИА Новости. Финляндия изучает возможность производства бронетехники на Украине, сообщает в четверг общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в производстве финской бронетехники. "На практике это будет означать, например, лицензионное производство бронетранспортеров Patria на Украине. У Patria была аналогичная договоренность с Польшей", - говорится в сообщении телерадиокорпорации.Глава внешнеполитического ведомства Финляндии Элина Валтонен отметила на пресс-конференции по данной теме, что страна "оценивает все возможности, с помощью которых мы можем поддержать Украину". По мнению министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, Украина заинтересована в опыте финских оружейных компаний. "Я считаю, что у нас есть возможности для сотрудничества", - сказал он. В среду премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время посещения Киева заявил, что на Украину прибудет 18-й пакет помощи, который Хельсинки пока не одобрили. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230823/samolety-1891750039.html

https://ria.ru/20230821/oborona-1891240330.html

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в мире, украина, сергей лавров, нато, владимир зеленский, россия, финляндия, петтери орпо