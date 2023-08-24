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Лесные пожары в Хабаровском крае сократилась до менее тысячи гектаров
Лесные пожары в Хабаровском крае сократилась до менее тысячи гектаров - РИА Новости, 24.08.2023
Лесные пожары в Хабаровском крае сократилась до менее тысячи гектаров
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократилась до менее 1 тысячи гектаров, на территории тушат шесть пожаров в двух районах, сообщает министерство... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T05:29
2023-08-24T05:29
2023-08-24T05:29
хабаровский край
ульчский район
происшествия
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
природные пожары в россии
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ХАБАРОВСК, 24 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократилась до менее 1 тысячи гектаров, на территории тушат шесть пожаров в двух районах, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона. По данным минлесхоза, 29 июля площадь возгораний в регионе достигала максимума в 335 334 гектара. Засушливый июль и сухие грозы стали причиной возгораний. Очаги возникали в труднодоступной гористой местности, где нет дорог и кругом тайга. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от огня нет. "На территории Хабаровского края зарегистрировано шесть пожаров на общей площади 862 гектара: действующие - четыре (на 95 гектарах), локализованы два пожара на 767 гектарах. За истекшие сутки обнаружен один пожар на 4,5 гектарах, ликвидировано - три на 1470 гектарах", - приводятся данные министерства в карте пожаров. Очаги расположены в районе имени Полины Осипенко и Ульчском районе. Запрет на посещение лесов в Хабаровском крае из-за пожаров, устанавливавшийся в крае постепенно с мая и действовавший по 9 августа, продлен до конца месяца. Во всех муниципальных районах края продолжает действовать особый противопожарный режим. В Хабаровском крае и Якутии с 10 июля введен межрегиональный режим ЧС из-за пожаров. В среду Рослесхоз рекомендовал регионам рассмотреть вопрос о снятии этого режима, поскольку ситуация стабилизировалась. По данным минлесхоза края, с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 762 пожара на общей площади более 907 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20230824/pozhar-1891878405.html
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хабаровский край, ульчский район, происшествия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии
Хабаровский край, Ульчский район, Происшествия, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Природные пожары в России
Лесные пожары в Хабаровском крае сократилась до менее тысячи гектаров
В Хабаровском крае тушат шесть пожаров на менее чем тысячи гектаров