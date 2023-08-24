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Пожар в жилом доме в Сочи, где горела крыша, потушили - РИА Новости, 24.08.2023
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21:30 24.08.2023 (обновлено: 22:01 24.08.2023)
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Пожар в жилом доме в Сочи, где горела крыша, потушили
Пожар в жилом доме в Сочи, где горела крыша, потушили - РИА Новости, 24.08.2023
Пожар в жилом доме в Сочи, где горела крыша, потушили
Спасатели потушили пожар, который произошёл на крыше многоквартирного дома в Сочи, из дома эвакуированы 60 человек, погибших и пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T21:30
2023-08-24T22:01
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар, который произошёл на крыше многоквартирного дома в Сочи, из дома эвакуированы 60 человек, погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в телеграм-канале ведомства.Ранее спасатели информировали о возгорании крыши многоквартирного дома на площади 300 квадратов на Новороссийском шоссе, первые подразделения отправились на место ЧП в 17.35 мск. Позже в региональном МЧС говорили, что площадь увеличилась с 300 до 450 квадратных метров, из дома начали эвакуировать людей. В 18.59 возгорание на площади 550 квадратных метров. Спасатели отмечали, что распространения огня на соседнее здание не было. "В 20.07 полная ликвидация пожара. Проводилась эвакуация 60 человек. По предварительной информации погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении. К тушению огня привлекались 58 человек, использовалась 21 единица техники.
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в жилом доме в Сочи, где горела крыша, потушили

В Сочи потушили загоревшуюся крышу многоквартирного дома

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар, который произошёл на крыше многоквартирного дома в Сочи, из дома эвакуированы 60 человек, погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в телеграм-канале ведомства.
Ранее спасатели информировали о возгорании крыши многоквартирного дома на площади 300 квадратов на Новороссийском шоссе, первые подразделения отправились на место ЧП в 17.35 мск. Позже в региональном МЧС говорили, что площадь увеличилась с 300 до 450 квадратных метров, из дома начали эвакуировать людей. В 18.59 возгорание на площади 550 квадратных метров. Спасатели отмечали, что распространения огня на соседнее здание не было.
«
«
"В 20.07 полная ликвидация пожара. Проводилась эвакуация 60 человек. По предварительной информации погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
К тушению огня привлекались 58 человек, использовалась 21 единица техники.
 
ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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