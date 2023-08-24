https://ria.ru/20230824/pozhar-1892096350.html

Пожар в жилом доме в Сочи, где горела крыша, потушили

Пожар в жилом доме в Сочи, где горела крыша, потушили - РИА Новости, 24.08.2023

Пожар в жилом доме в Сочи, где горела крыша, потушили

Спасатели потушили пожар, который произошёл на крыше многоквартирного дома в Сочи, из дома эвакуированы 60 человек, погибших и пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T21:30

2023-08-24T21:30

2023-08-24T22:01

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар, который произошёл на крыше многоквартирного дома в Сочи, из дома эвакуированы 60 человек, погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в телеграм-канале ведомства.Ранее спасатели информировали о возгорании крыши многоквартирного дома на площади 300 квадратов на Новороссийском шоссе, первые подразделения отправились на место ЧП в 17.35 мск. Позже в региональном МЧС говорили, что площадь увеличилась с 300 до 450 квадратных метров, из дома начали эвакуировать людей. В 18.59 возгорание на площади 550 квадратных метров. Спасатели отмечали, что распространения огня на соседнее здание не было. "В 20.07 полная ликвидация пожара. Проводилась эвакуация 60 человек. По предварительной информации погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении. К тушению огня привлекались 58 человек, использовалась 21 единица техники.

сочи

россия

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)