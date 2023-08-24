https://ria.ru/20230824/pozhar-1892079385.html
В Сочи локализовали пожар на крыше жилого дома
В Сочи локализовали пожар на крыше жилого дома - РИА Новости, 24.08.2023
В Сочи локализовали пожар на крыше жилого дома
Пожар, который произошёл на крыше жилого дома в Сочи, локализован на площади 550 "квадратов", распространения огня на соседнее здание нет, сообщила пресс-служба РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T19:25
2023-08-24T19:25
2023-08-24T19:34
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
краснодарский край
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СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Пожар, который произошёл на крыше жилого дома в Сочи, локализован на площади 550 "квадратов", распространения огня на соседнее здание нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в телеграм-канале ведомства.Ранее спасатели информировали о возгорании крыши многоквартирного дома на площади 300 квадратов на Новороссийском шоссе, первые подразделения отправились на место ЧП в 17.35 мск. Позже в региональном МЧС говорили, что площадь увеличилась 300 до 450 квадратных метров, из дома начали эвакуировать людей."В 18.59 локализация пожара на площади 550 квадратных метров. Распространения огня на соседнее здание не допущено", - говорится а сообщении.К ликвидации возгорания привлекаются 58 спасателей, 21 единица техники.
https://ria.ru/20230716/pozhar-1884419057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Краснодарский край
В Сочи локализовали пожар на крыше жилого дома
В Сочи локализовали пожар на крыше многоквартирного жилого дома на 550 квадратах