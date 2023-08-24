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Площадь пожара в жилом доме в Сочи увеличилась - РИА Новости, 24.08.2023
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19:09 24.08.2023 (обновлено: 19:10 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/pozhar-1892076732.html
Площадь пожара в жилом доме в Сочи увеличилась
Площадь пожара в жилом доме в Сочи увеличилась - РИА Новости, 24.08.2023
Площадь пожара в жилом доме в Сочи увеличилась
Площадь возгорания в многоквартирном жилом доме в Сочи, где загорелась крыша, увеличилась с 300 до 450 квадратных метров, началась эвакуация жильцов, сообщили в РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T19:09
2023-08-24T19:10
происшествия
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Площадь возгорания в многоквартирном жилом доме в Сочи, где загорелась крыша, увеличилась с 300 до 450 квадратных метров, началась эвакуация жильцов, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее спасатели информировали о возгорании крыши многоквартирного дома на площади 300 квадратов на Новороссийском шоссе, первые подразделения отправились на место ЧП в 17.35 мск."В 17.44 по прибытию подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что произошло возгорание кровли мансардного этажа многоквартирного четырехэтажного дома. Незамедлительно поданы стволы на тушение и начата эвакуация жильцов дома. Площадь пожара 450 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что тушение огня осложняется плотной застройкой. Всего к ликвидации возгорания привлекается 58 спасателей, 21 единица техники.
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сочи
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происшествия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в жилом доме в Сочи увеличилась

Площадь пожара в многоквартирном жилом доме в Сочи увеличилась до 450 квадратов

© РИА Новости / Николай ХижнякТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
Тушение пожара. Архивное фото
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СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Площадь возгорания в многоквартирном жилом доме в Сочи, где загорелась крыша, увеличилась с 300 до 450 квадратных метров, началась эвакуация жильцов, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее спасатели информировали о возгорании крыши многоквартирного дома на площади 300 квадратов на Новороссийском шоссе, первые подразделения отправились на место ЧП в 17.35 мск.
«
"В 17.44 по прибытию подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что произошло возгорание кровли мансардного этажа многоквартирного четырехэтажного дома. Незамедлительно поданы стволы на тушение и начата эвакуация жильцов дома. Площадь пожара 450 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тушение огня осложняется плотной застройкой. Всего к ликвидации возгорания привлекается 58 спасателей, 21 единица техники.
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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