https://ria.ru/20230824/pozhar-1892076732.html

Площадь пожара в жилом доме в Сочи увеличилась

Площадь пожара в жилом доме в Сочи увеличилась - РИА Новости, 24.08.2023

Площадь пожара в жилом доме в Сочи увеличилась

Площадь возгорания в многоквартирном жилом доме в Сочи, где загорелась крыша, увеличилась с 300 до 450 квадратных метров, началась эвакуация жильцов, сообщили в РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T19:09

2023-08-24T19:09

2023-08-24T19:10

происшествия

сочи

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Площадь возгорания в многоквартирном жилом доме в Сочи, где загорелась крыша, увеличилась с 300 до 450 квадратных метров, началась эвакуация жильцов, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее спасатели информировали о возгорании крыши многоквартирного дома на площади 300 квадратов на Новороссийском шоссе, первые подразделения отправились на место ЧП в 17.35 мск."В 17.44 по прибытию подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что произошло возгорание кровли мансардного этажа многоквартирного четырехэтажного дома. Незамедлительно поданы стволы на тушение и начата эвакуация жильцов дома. Площадь пожара 450 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что тушение огня осложняется плотной застройкой. Всего к ликвидации возгорания привлекается 58 спасателей, 21 единица техники.

https://ria.ru/20230823/zaderzhanie-1891648261.html

сочи

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)