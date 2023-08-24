https://ria.ru/20230824/pozhar-1892064506.html

В Сочи загорелась крыша многоквартирного дома

В Сочи загорелась крыша многоквартирного дома - РИА Новости, 24.08.2023

В Сочи загорелась крыша многоквартирного дома

Возгорание крыши многоквартирного дома на площади 300 квадратных метров произошло в Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T18:25

2023-08-24T18:25

2023-08-24T18:25

происшествия

сочи

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15908/52/159085291_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_e1dd360e7dad0748322d8fcd55099338.jpg

СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Возгорание крыши многоквартирного дома на площади 300 квадратных метров произошло в Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. ЧП случилось в Хостинском районе курорта на Новороссийском шоссе. Первые подразделения были отправлены к месту происшествия в 17.35 мск. "В 17.44 по прибытию подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что произошло возгорание кровли многоквартирного четырехэтажного дома на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении. К ликвидации огня привлекаются 18 спасателей, задействовано семь единиц техники.

https://ria.ru/20230804/pozhar-1888221299.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)