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В Сочи загорелась крыша многоквартирного дома - РИА Новости, 24.08.2023
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18:25 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/pozhar-1892064506.html
В Сочи загорелась крыша многоквартирного дома
В Сочи загорелась крыша многоквартирного дома - РИА Новости, 24.08.2023
В Сочи загорелась крыша многоквартирного дома
Возгорание крыши многоквартирного дома на площади 300 квадратных метров произошло в Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:25
2023-08-24T18:25
происшествия
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Возгорание крыши многоквартирного дома на площади 300 квадратных метров произошло в Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. ЧП случилось в Хостинском районе курорта на Новороссийском шоссе. Первые подразделения были отправлены к месту происшествия в 17.35 мск. "В 17.44 по прибытию подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что произошло возгорание кровли многоквартирного четырехэтажного дома на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении. К ликвидации огня привлекаются 18 спасателей, задействовано семь единиц техники.
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происшествия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи загорелась крыша многоквартирного дома

В Сочи загорелась крыша многоквартирного дома на площади 300 "квадратов"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Тушение пожара. Архивное фото
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СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Возгорание крыши многоквартирного дома на площади 300 квадратных метров произошло в Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ЧП случилось в Хостинском районе курорта на Новороссийском шоссе. Первые подразделения были отправлены к месту происшествия в 17.35 мск.
«
"В 17.44 по прибытию подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что произошло возгорание кровли многоквартирного четырехэтажного дома на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
К ликвидации огня привлекаются 18 спасателей, задействовано семь единиц техники.
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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