https://ria.ru/20230824/pozhar-1892064506.html
В Сочи загорелась крыша многоквартирного дома
В Сочи загорелась крыша многоквартирного дома - РИА Новости, 24.08.2023
В Сочи загорелась крыша многоквартирного дома
Возгорание крыши многоквартирного дома на площади 300 квадратных метров произошло в Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:25
2023-08-24T18:25
2023-08-24T18:25
происшествия
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 24 авг - РИА Новости. Возгорание крыши многоквартирного дома на площади 300 квадратных метров произошло в Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. ЧП случилось в Хостинском районе курорта на Новороссийском шоссе. Первые подразделения были отправлены к месту происшествия в 17.35 мск. "В 17.44 по прибытию подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что произошло возгорание кровли многоквартирного четырехэтажного дома на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении. К ликвидации огня привлекаются 18 спасателей, задействовано семь единиц техники.
https://ria.ru/20230804/pozhar-1888221299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи загорелась крыша многоквартирного дома
В Сочи загорелась крыша многоквартирного дома на площади 300 "квадратов"