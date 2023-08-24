https://ria.ru/20230824/pozhar-1891891537.html

В России за сутки потушили 27 природных пожаров

В России за сутки потушили 27 природных пожаров - РИА Новости, 24.08.2023

В России за сутки потушили 27 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 27 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T08:53

2023-08-24T08:53

2023-08-24T08:53

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 27 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23.08.2023 года в 15 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 27 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 957 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 24 августа в стране действовало 27 лесных пожаров на площади 22 302 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 10 пожаров на площади 20 627 гектаров.

https://ria.ru/20230824/pozhary-1891880078.html

https://ria.ru/20230822/chs-1891447322.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, природные пожары в россии