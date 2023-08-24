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В России за сутки потушили 27 природных пожаров - РИА Новости, 24.08.2023
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08:53 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/pozhar-1891891537.html
В России за сутки потушили 27 природных пожаров
В России за сутки потушили 27 природных пожаров - РИА Новости, 24.08.2023
В России за сутки потушили 27 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 27 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:53
2023-08-24T08:53
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 27 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23.08.2023 года в 15 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 27 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 957 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 24 августа в стране действовало 27 лесных пожаров на площади 22 302 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 10 пожаров на площади 20 627 гектаров.
https://ria.ru/20230824/pozhary-1891880078.html
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 27 природных пожаров

Лесопожарные службы за сутки потушили 27 природных пожаров в России

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Тушение лесного пожара в Якутии
Тушение лесного пожара в Якутии - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Тушение лесного пожара в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 27 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23.08.2023 года в 15 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 27 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 957 гектаров", - говорится в сообщении.
Люди во время тушения пожара в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Лесные пожары в Хабаровском крае сократилась до менее тысячи гектаров
05:29
К полуночи 24 августа в стране действовало 27 лесных пожаров на площади 22 302 гектара, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 10 пожаров на площади 20 627 гектаров.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В поселке в Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара
22 августа, 10:00
 
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