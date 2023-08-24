https://ria.ru/20230824/pogoda-1891992714.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 24.08.2023

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил с вечера четверга до утра пятницы желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за тумана, следует из данных прогностической РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:48

2023-08-24T14:48

2023-08-24T14:50

общество

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил с вечера четверга до утра пятницы желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Москве и Подмосковье с 21 часа 24 августа до 9 часов 25 августа.

https://ria.ru/20230824/pogoda-1891887192.html

москва

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр