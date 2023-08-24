https://ria.ru/20230824/pogoda-1891992714.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 24.08.2023
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил с вечера четверга до утра пятницы желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за тумана, следует из данных прогностической РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:48
2023-08-24T14:48
2023-08-24T14:50
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил с вечера четверга до утра пятницы желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Москве и Подмосковье с 21 часа 24 августа до 9 часов 25 августа.
https://ria.ru/20230824/pogoda-1891887192.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и области из-за тумана