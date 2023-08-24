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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 24.08.2023
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14:48 24.08.2023 (обновлено: 14:50 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/pogoda-1891992714.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 24.08.2023
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил с вечера четверга до утра пятницы желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за тумана, следует из данных прогностической РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:48
2023-08-24T14:50
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил с вечера четверга до утра пятницы желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Москве и Подмосковье с 21 часа 24 августа до 9 часов 25 августа.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и области из-за тумана

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение во время тумана на МКАДе в Москве
Автомобильное движение во время тумана на МКАДе в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение во время тумана на МКАДе в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил с вечера четверга до утра пятницы желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
«
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Москве и Подмосковье с 21 часа 24 августа до 9 часов 25 августа.
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Четверг в Москве может стать самым холодным днем на этой неделе
08:07
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Гидрометцентр
 
 
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