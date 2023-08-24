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Четверг в Москве может стать самым холодным днем на этой неделе
Четверг в Москве может стать самым холодным днем на этой неделе - РИА Новости, 24.08.2023
Четверг в Москве может стать самым холодным днем на этой неделе
Четверг в Москве может стать самым холодным днем на этой неделе, ожидается до плюс 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:07
2023-08-24T08:07
2023-08-24T08:07
погода
москва
михаил леус
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Четверг в Москве может стать самым холодным днем на этой неделе, ожидается до плюс 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в четверг погоду в столице будет формировать тыловая холодная часть циклона. "В Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. В Москве плюс 16-18 градусов, в Подмосковье от плюс 14 до плюс 19 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-восточный три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба, что близко к норме. По его словам, минувшей ночью столбики термометров в Москве опускались до 13,1 градуса. "С большой долей вероятности можно сказать, что сегодняшний день будет самым холодным на неделе", - добавил Леус.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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погода, москва, михаил леус, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье)
Четверг в Москве может стать самым холодным днем на этой неделе
Четверг в Москве может стать самым холодным днем на неделе, ожидается до плюс 18
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Четверг в Москве может стать самым холодным днем на этой неделе, ожидается до плюс 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в четверг погоду в столице будет формировать тыловая холодная часть циклона.
"В Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. В Москве плюс 16-18 градусов, в Подмосковье
от плюс 14 до плюс 19 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-восточный три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
Москвичам рассказали о погоде на выходные
По его словам, минувшей ночью столбики термометров в Москве опускались до 13,1 градуса.
"С большой долей вероятности можно сказать, что сегодняшний день будет самым холодным на неделе", - добавил Леус.