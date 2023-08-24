https://ria.ru/20230824/pogibshie-1892072720.html

ООН: число погибших с начала СВО может достигать полумиллиона человек

ООН: число погибших с начала СВО может достигать полумиллиона человек - РИА Новости, 24.08.2023

ООН: число погибших с начала СВО может достигать полумиллиона человек

По оценкам ООН, общее число погибших с начала конфликта на Украине может достигать полумиллиона человек, заявила в четверг заместитель генерального секретаря... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T18:51

2023-08-24T18:51

2023-08-24T18:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

луганская народная республика

розмари дикарло

оон

сцкк

донецкая народная республика

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ООН, 24 авг - РИА Новости. По оценкам ООН, общее число погибших с начала конфликта на Украине может достигать полумиллиона человек, заявила в четверг заместитель генерального секретаря организации Розмари ДиКарло, не уточнив источник этих данных. ДиКарло также не конкретизировала представленные данные ни по сторонам конфликта, ни по погибшим среди мирного населения и военным. "Цифры говорят ужасающую историю. По данным комиссии по правам человека (УВКПЧ ООН – ред.), убиты по меньшей мере 9444 гражданских лиц в их числе 545 детей... В действительности цифры могут быть больше: по некоторым оценкам, общее число убитых гражданских и военных с обеих сторон достигает полумиллиона", - сказала представитель организации на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине. Согласно последнему опубликованному отчету УВКПЧ, по состоянию на 30 июля, по оценкам организации, с февраля прошлого года в общей сложности 9 369 мирных жителей были убиты и 16 646 ранены. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало в июне, что в республике с начала эскалации конфликта погибли 4 464 мирных жителя, в том числе 134 ребенка. Представительство ЛНР в СЦКК в конце февраля отмечало, что с 24 февраля 2022 года из-за обстрелов территории республики со стороны украинских войск погибли 192 человека, включая 22 ребенка, 465 мирных жителей получили ранения.

https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891659645.html

https://ria.ru/20230818/detonatsiya-1890888939.html

украина

луганская народная республика

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в мире, украина, луганская народная республика, розмари дикарло, оон, сцкк, донецкая народная республика, здоровье - общество