https://ria.ru/20230824/pogibshie-1892072720.html
ООН: число погибших с начала СВО может достигать полумиллиона человек
ООН: число погибших с начала СВО может достигать полумиллиона человек - РИА Новости, 24.08.2023
ООН: число погибших с начала СВО может достигать полумиллиона человек
По оценкам ООН, общее число погибших с начала конфликта на Украине может достигать полумиллиона человек, заявила в четверг заместитель генерального секретаря... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:51
2023-08-24T18:51
2023-08-24T18:51
специальная военная операция на украине
в мире
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ООН, 24 авг - РИА Новости. По оценкам ООН, общее число погибших с начала конфликта на Украине может достигать полумиллиона человек, заявила в четверг заместитель генерального секретаря организации Розмари ДиКарло, не уточнив источник этих данных. ДиКарло также не конкретизировала представленные данные ни по сторонам конфликта, ни по погибшим среди мирного населения и военным. "Цифры говорят ужасающую историю. По данным комиссии по правам человека (УВКПЧ ООН – ред.), убиты по меньшей мере 9444 гражданских лиц в их числе 545 детей... В действительности цифры могут быть больше: по некоторым оценкам, общее число убитых гражданских и военных с обеих сторон достигает полумиллиона", - сказала представитель организации на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине. Согласно последнему опубликованному отчету УВКПЧ, по состоянию на 30 июля, по оценкам организации, с февраля прошлого года в общей сложности 9 369 мирных жителей были убиты и 16 646 ранены. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало в июне, что в республике с начала эскалации конфликта погибли 4 464 мирных жителя, в том числе 134 ребенка. Представительство ЛНР в СЦКК в конце февраля отмечало, что с 24 февраля 2022 года из-за обстрелов территории республики со стороны украинских войск погибли 192 человека, включая 22 ребенка, 465 мирных жителей получили ранения.
https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891659645.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Луганская Народная Республика, Розмари ДиКарло, ООН, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Здоровье - Общество
ООН: число погибших с начала СВО может достигать полумиллиона человек
Данные ООН: число погибших с начала СВО может достигать полумиллиона человек