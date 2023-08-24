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Импортозамещающее производство по металлообработки откроется в Подмосковье
Импортозамещающее производство по металлообработки откроется в Подмосковье - РИА Новости, 24.08.2023
Импортозамещающее производство по металлообработки откроется в Подмосковье
Новый завод по производству современных алюминиевых конструкций, раздвижных стен и огнестойких конструкций откроется в подмосковном Домодедово с целью... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:58
2023-08-24T11:58
2023-08-24T11:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
импортозамещение
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новый завод по производству современных алюминиевых конструкций, раздвижных стен и огнестойких конструкций откроется в подмосковном Домодедово с целью импортозамещения ушедших производителей, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Новое производство ООО "Смарт Техно Сервис" будет запущено в подмосковном Домодедово. Это стало возможным благодаря государственной поддержке в рамках программы "Земля за 1 рубль". Компания занимается металлообработкой, в том числе производством современных алюминиевых конструкций, раздвижных стен, огнестойких конструкций", - отметили в ведомстве. По данным заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, слова которой приводятся в сообщении, в реализацию проекта вложат 85 миллионов рублей. Запуск производства планируется во втором квартале 2026 года. Его открытие обеспечит жителей городского округа 50 новыми рабочими местами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), импортозамещение
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Импортозамещение
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новый завод по производству современных алюминиевых конструкций, раздвижных стен и огнестойких конструкций откроется в подмосковном Домодедово с целью импортозамещения ушедших производителей, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Новое производство ООО "Смарт Техно Сервис" будет запущено в подмосковном Домодедово
. Это стало возможным благодаря государственной поддержке в рамках программы "Земля за 1 рубль". Компания занимается металлообработкой, в том числе производством современных алюминиевых конструкций, раздвижных стен, огнестойких конструкций", - отметили в ведомстве.
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По данным заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, слова которой приводятся в сообщении, в реализацию проекта вложат 85 миллионов рублей. Запуск производства планируется во втором квартале 2026 года. Его открытие обеспечит жителей городского округа 50 новыми рабочими местами.