https://ria.ru/20230824/podmoskove-1891934517.html

Импортозамещающее производство по металлообработки откроется в Подмосковье

Импортозамещающее производство по металлообработки откроется в Подмосковье - РИА Новости, 24.08.2023

Импортозамещающее производство по металлообработки откроется в Подмосковье

Новый завод по производству современных алюминиевых конструкций, раздвижных стен и огнестойких конструкций откроется в подмосковном Домодедово с целью... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:58

2023-08-24T11:58

2023-08-24T11:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

импортозамещение

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новый завод по производству современных алюминиевых конструкций, раздвижных стен и огнестойких конструкций откроется в подмосковном Домодедово с целью импортозамещения ушедших производителей, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Новое производство ООО "Смарт Техно Сервис" будет запущено в подмосковном Домодедово. Это стало возможным благодаря государственной поддержке в рамках программы "Земля за 1 рубль". Компания занимается металлообработкой, в том числе производством современных алюминиевых конструкций, раздвижных стен, огнестойких конструкций", - отметили в ведомстве. По данным заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, слова которой приводятся в сообщении, в реализацию проекта вложат 85 миллионов рублей. Запуск производства планируется во втором квартале 2026 года. Его открытие обеспечит жителей городского округа 50 новыми рабочими местами.

https://ria.ru/20230822/mayonez-1891544127.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), импортозамещение