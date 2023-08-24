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Импортозамещающее производство по металлообработки откроется в Подмосковье - РИА Новости, 24.08.2023
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Новости Подмосковья
 
11:58 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/podmoskove-1891934517.html
Импортозамещающее производство по металлообработки откроется в Подмосковье
Импортозамещающее производство по металлообработки откроется в Подмосковье - РИА Новости, 24.08.2023
Импортозамещающее производство по металлообработки откроется в Подмосковье
Новый завод по производству современных алюминиевых конструкций, раздвижных стен и огнестойких конструкций откроется в подмосковном Домодедово с целью... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:58
2023-08-24T11:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
импортозамещение
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новый завод по производству современных алюминиевых конструкций, раздвижных стен и огнестойких конструкций откроется в подмосковном Домодедово с целью импортозамещения ушедших производителей, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Новое производство ООО "Смарт Техно Сервис" будет запущено в подмосковном Домодедово. Это стало возможным благодаря государственной поддержке в рамках программы "Земля за 1 рубль". Компания занимается металлообработкой, в том числе производством современных алюминиевых конструкций, раздвижных стен, огнестойких конструкций", - отметили в ведомстве. По данным заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, слова которой приводятся в сообщении, в реализацию проекта вложат 85 миллионов рублей. Запуск производства планируется во втором квартале 2026 года. Его открытие обеспечит жителей городского округа 50 новыми рабочими местами.
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московская область (подмосковье), импортозамещение
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Импортозамещение

Импортозамещающее производство по металлообработки откроется в Подмосковье

© iStock.com / simonkrСварщик работает со сварочной горелкой на заводе
Сварщик работает со сварочной горелкой на заводе - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© iStock.com / simonkr
Сварщик работает со сварочной горелкой на заводе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новый завод по производству современных алюминиевых конструкций, раздвижных стен и огнестойких конструкций откроется в подмосковном Домодедово с целью импортозамещения ушедших производителей, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Новое производство ООО "Смарт Техно Сервис" будет запущено в подмосковном Домодедово. Это стало возможным благодаря государственной поддержке в рамках программы "Земля за 1 рубль". Компания занимается металлообработкой, в том числе производством современных алюминиевых конструкций, раздвижных стен, огнестойких конструкций", - отметили в ведомстве.
Майонез - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В Подмосковье объем производства майонеза увеличился на 126 процентов
22 августа, 16:19
По данным заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, слова которой приводятся в сообщении, в реализацию проекта вложат 85 миллионов рублей. Запуск производства планируется во втором квартале 2026 года. Его открытие обеспечит жителей городского округа 50 новыми рабочими местами.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Импортозамещение
 
 
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