Республиканцы поддержали отказ Пенса блокировать победу Байдена в 2021 году
Республиканцы поддержали Пенса в отказе блокировать победу Байдена в 2021 году
Бывший вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Участники первых республиканских дебатов согласились, что бывший вице-президент Майк Пенс поступил правильно, когда не поддался давлению своего шефа Дональда Трампа и не стал блокировать утверждение конгрессом победы его конкурента Джо Байдена.
Восьмерка претендентов на то, чтобы представлять партию на выборах президента США 2024 года, таким образом выразили свое отношение к событиям 6 января 2021 года, когда толпы трампистов штурмовали Капитолий в попытке сорвать сертификацию, когда это отказался сделать Пенс. Сам Трамп в дебатах не участвует.
"Майк Пенс встал на сторону конституции... Он заслуживает нашу благодарность как американцев за то, что поставил верность присяге... выше личных и политических интересов", - сказал бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.
Сдержаннее всех на вопрос об отношении к поступку Пенса высказался губернатор Флориды Рон Десантис, но и он под нажимом признал, что у него нет претензий к бывшему вице-президенту.
Бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон заявил, что, с его точки зрения, Трамп событиями 6 января 2021 года "морально дисквалифицировал себя" как потенциального президента. Экс-посол США в ООН Никки Хейли возразила, что лучше оставить это американскому народу. "Пусть они голосуют, они решают", - сказала она.
Пенс заявил, что Трамп просил "поставить его выше конституции", но пообещал в случае избрания президентом "справедливым образом" рассмотреть возможность помилования своего бывшего шефа. Трампу предъявлено четыре пакета уголовных обвинений, в том числе два – в связи с попытками переиграть в свою пользу результаты выборов.