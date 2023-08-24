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Республиканцы поддержали отказ Пенса блокировать победу Байдена в 2021 году - РИА Новости, 24.08.2023
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06:18 24.08.2023 (обновлено: 06:34 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/pens-1891881924.html
Республиканцы поддержали отказ Пенса блокировать победу Байдена в 2021 году
Республиканцы поддержали отказ Пенса блокировать победу Байдена в 2021 году - РИА Новости, 24.08.2023
Республиканцы поддержали отказ Пенса блокировать победу Байдена в 2021 году
Участники первых республиканских дебатов согласились, что бывший вице-президент Майк Пенс поступил правильно, когда не поддался давлению своего шефа Дональда... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T06:18
2023-08-24T06:34
сша
нью-джерси
флорида
майк пенс
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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Участники первых республиканских дебатов согласились, что бывший вице-президент Майк Пенс поступил правильно, когда не поддался давлению своего шефа Дональда Трампа и не стал блокировать утверждение конгрессом победы его конкурента Джо Байдена. Восьмерка претендентов на то, чтобы представлять партию на выборах президента США 2024 года, таким образом выразили свое отношение к событиям 6 января 2021 года, когда толпы трампистов штурмовали Капитолий в попытке сорвать сертификацию, когда это отказался сделать Пенс. Сам Трамп в дебатах не участвует. "Майк Пенс встал на сторону конституции... Он заслуживает нашу благодарность как американцев за то, что поставил верность присяге... выше личных и политических интересов", - сказал бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Сдержаннее всех на вопрос об отношении к поступку Пенса высказался губернатор Флориды Рон Десантис, но и он под нажимом признал, что у него нет претензий к бывшему вице-президенту. Бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон заявил, что, с его точки зрения, Трамп событиями 6 января 2021 года "морально дисквалифицировал себя" как потенциального президента. Экс-посол США в ООН Никки Хейли возразила, что лучше оставить это американскому народу. "Пусть они голосуют, они решают", - сказала она. Пенс заявил, что Трамп просил "поставить его выше конституции", но пообещал в случае избрания президентом "справедливым образом" рассмотреть возможность помилования своего бывшего шефа. Трампу предъявлено четыре пакета уголовных обвинений, в том числе два – в связи с попытками переиграть в свою пользу результаты выборов.
https://ria.ru/20230824/tramp-1891879699.html
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сша, нью-джерси, флорида, майк пенс, дональд трамп, джо байден, оон, в мире
США, Нью-Джерси, Флорида, Майк Пенс, Дональд Трамп, Джо Байден, ООН, В мире
Республиканцы поддержали отказ Пенса блокировать победу Байдена в 2021 году

Республиканцы поддержали Пенса в отказе блокировать победу Байдена в 2021 году

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБывший вице-президент США Майк Пенс
Бывший вице-президент США Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Бывший вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Участники первых республиканских дебатов согласились, что бывший вице-президент Майк Пенс поступил правильно, когда не поддался давлению своего шефа Дональда Трампа и не стал блокировать утверждение конгрессом победы его конкурента Джо Байдена.
Восьмерка претендентов на то, чтобы представлять партию на выборах президента США 2024 года, таким образом выразили свое отношение к событиям 6 января 2021 года, когда толпы трампистов штурмовали Капитолий в попытке сорвать сертификацию, когда это отказался сделать Пенс. Сам Трамп в дебатах не участвует.
Трамп - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Трамп ответил на вопрос о главном приоритете возможного президентства
05:18
"Майк Пенс встал на сторону конституции... Он заслуживает нашу благодарность как американцев за то, что поставил верность присяге... выше личных и политических интересов", - сказал бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.
Сдержаннее всех на вопрос об отношении к поступку Пенса высказался губернатор Флориды Рон Десантис, но и он под нажимом признал, что у него нет претензий к бывшему вице-президенту.
Бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон заявил, что, с его точки зрения, Трамп событиями 6 января 2021 года "морально дисквалифицировал себя" как потенциального президента. Экс-посол США в ООН Никки Хейли возразила, что лучше оставить это американскому народу. "Пусть они голосуют, они решают", - сказала она.
Пенс заявил, что Трамп просил "поставить его выше конституции", но пообещал в случае избрания президентом "справедливым образом" рассмотреть возможность помилования своего бывшего шефа. Трампу предъявлено четыре пакета уголовных обвинений, в том числе два – в связи с попытками переиграть в свою пользу результаты выборов.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Байден не сможет остановить конфликт на Украине, считает Трамп
04:23
 
СШАНью-ДжерсиФлоридаМайк ПенсДональд ТрампДжо БайденООНВ мире
 
 
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