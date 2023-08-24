https://ria.ru/20230824/pens-1891881924.html

Республиканцы поддержали отказ Пенса блокировать победу Байдена в 2021 году

Республиканцы поддержали отказ Пенса блокировать победу Байдена в 2021 году - РИА Новости, 24.08.2023

Республиканцы поддержали отказ Пенса блокировать победу Байдена в 2021 году

Участники первых республиканских дебатов согласились, что бывший вице-президент Майк Пенс поступил правильно, когда не поддался давлению своего шефа Дональда... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T06:18

2023-08-24T06:18

2023-08-24T06:34

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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Участники первых республиканских дебатов согласились, что бывший вице-президент Майк Пенс поступил правильно, когда не поддался давлению своего шефа Дональда Трампа и не стал блокировать утверждение конгрессом победы его конкурента Джо Байдена. Восьмерка претендентов на то, чтобы представлять партию на выборах президента США 2024 года, таким образом выразили свое отношение к событиям 6 января 2021 года, когда толпы трампистов штурмовали Капитолий в попытке сорвать сертификацию, когда это отказался сделать Пенс. Сам Трамп в дебатах не участвует. "Майк Пенс встал на сторону конституции... Он заслуживает нашу благодарность как американцев за то, что поставил верность присяге... выше личных и политических интересов", - сказал бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Сдержаннее всех на вопрос об отношении к поступку Пенса высказался губернатор Флориды Рон Десантис, но и он под нажимом признал, что у него нет претензий к бывшему вице-президенту. Бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон заявил, что, с его точки зрения, Трамп событиями 6 января 2021 года "морально дисквалифицировал себя" как потенциального президента. Экс-посол США в ООН Никки Хейли возразила, что лучше оставить это американскому народу. "Пусть они голосуют, они решают", - сказала она. Пенс заявил, что Трамп просил "поставить его выше конституции", но пообещал в случае избрания президентом "справедливым образом" рассмотреть возможность помилования своего бывшего шефа. Трампу предъявлено четыре пакета уголовных обвинений, в том числе два – в связи с попытками переиграть в свою пользу результаты выборов.

https://ria.ru/20230824/tramp-1891879699.html

https://ria.ru/20230824/konflikt-1891877500.html

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сша, нью-джерси, флорида, майк пенс, дональд трамп, джо байден, оон, в мире