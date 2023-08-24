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Росгвардия применила оружие, задерживая мигранта в Хабаровске - РИА Новости, 24.08.2023
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17:41 24.08.2023 (обновлено: 18:06 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/oruzhie-1892051539.html
Росгвардия применила оружие, задерживая мигранта в Хабаровске
Росгвардия применила оружие, задерживая мигранта в Хабаровске - РИА Новости, 24.08.2023
Росгвардия применила оружие, задерживая мигранта в Хабаровске
На автовокзале Хабаровска ночью правоохранители применили табельное оружие, чтобы остановить мигранта, пытавшегося на своем автомобиле задавить силовика,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:41
2023-08-24T18:06
происшествия
хабаровск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ХАБАРОВСК, 24 авг - РИА Новости. На автовокзале Хабаровска ночью правоохранители применили табельное оружие, чтобы остановить мигранта, пытавшегося на своем автомобиле задавить силовика, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В местных соцсетях стало распространяться видео, сделанное поздно вечером в четверг, на котором слышны несколько выстрелов и крики. "Сегодня в темное время суток сотрудники проводили рейдовое мероприятие в районе автовокзала Хабаровска. Один из выходцев центральных азиатских республик оказал сопротивление и, скрываясь на своем авто, пытался наехать на одного из правоохранителей. Кроме того, он представлял угрозу для людей. В связи с этим сотрудники Росгвардии применили табельное оружие. Это был оправданный шаг. В итоге нарушитель задержан", - рассказал собеседник агентства. Теперь следователям предстоит дать оценку правомерности применения табельного оружия, отметил источник.
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происшествия, хабаровск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Хабаровск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардия применила оружие, задерживая мигранта в Хабаровске

Сотрудники Росгвардии открыли стрельбу в Хабаровске из-за мигранта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАБАРОВСК, 24 авг - РИА Новости. На автовокзале Хабаровска ночью правоохранители применили табельное оружие, чтобы остановить мигранта, пытавшегося на своем автомобиле задавить силовика, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
В местных соцсетях стало распространяться видео, сделанное поздно вечером в четверг, на котором слышны несколько выстрелов и крики.
"Сегодня в темное время суток сотрудники проводили рейдовое мероприятие в районе автовокзала Хабаровска. Один из выходцев центральных азиатских республик оказал сопротивление и, скрываясь на своем авто, пытался наехать на одного из правоохранителей. Кроме того, он представлял угрозу для людей. В связи с этим сотрудники Росгвардии применили табельное оружие. Это был оправданный шаг. В итоге нарушитель задержан", - рассказал собеседник агентства.
Теперь следователям предстоит дать оценку правомерности применения табельного оружия, отметил источник.
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ПроисшествияХабаровскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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