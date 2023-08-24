https://ria.ru/20230824/oruzhie-1892051539.html
Росгвардия применила оружие, задерживая мигранта в Хабаровске
Росгвардия применила оружие, задерживая мигранта в Хабаровске - РИА Новости, 24.08.2023
Росгвардия применила оружие, задерживая мигранта в Хабаровске
На автовокзале Хабаровска ночью правоохранители применили табельное оружие, чтобы остановить мигранта, пытавшегося на своем автомобиле задавить силовика,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:41
2023-08-24T17:41
2023-08-24T18:06
происшествия
хабаровск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ХАБАРОВСК, 24 авг - РИА Новости. На автовокзале Хабаровска ночью правоохранители применили табельное оружие, чтобы остановить мигранта, пытавшегося на своем автомобиле задавить силовика, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В местных соцсетях стало распространяться видео, сделанное поздно вечером в четверг, на котором слышны несколько выстрелов и крики. "Сегодня в темное время суток сотрудники проводили рейдовое мероприятие в районе автовокзала Хабаровска. Один из выходцев центральных азиатских республик оказал сопротивление и, скрываясь на своем авто, пытался наехать на одного из правоохранителей. Кроме того, он представлял угрозу для людей. В связи с этим сотрудники Росгвардии применили табельное оружие. Это был оправданный шаг. В итоге нарушитель задержан", - рассказал собеседник агентства. Теперь следователям предстоит дать оценку правомерности применения табельного оружия, отметил источник.
https://ria.ru/20230824/delo-1891928573.html
хабаровск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Хабаровск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардия применила оружие, задерживая мигранта в Хабаровске
Сотрудники Росгвардии открыли стрельбу в Хабаровске из-за мигранта