https://ria.ru/20230824/oruzhie-1892051539.html

Росгвардия применила оружие, задерживая мигранта в Хабаровске

Росгвардия применила оружие, задерживая мигранта в Хабаровске - РИА Новости, 24.08.2023

Росгвардия применила оружие, задерживая мигранта в Хабаровске

На автовокзале Хабаровска ночью правоохранители применили табельное оружие, чтобы остановить мигранта, пытавшегося на своем автомобиле задавить силовика,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T17:41

2023-08-24T17:41

2023-08-24T18:06

происшествия

хабаровск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ХАБАРОВСК, 24 авг - РИА Новости. На автовокзале Хабаровска ночью правоохранители применили табельное оружие, чтобы остановить мигранта, пытавшегося на своем автомобиле задавить силовика, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В местных соцсетях стало распространяться видео, сделанное поздно вечером в четверг, на котором слышны несколько выстрелов и крики. "Сегодня в темное время суток сотрудники проводили рейдовое мероприятие в районе автовокзала Хабаровска. Один из выходцев центральных азиатских республик оказал сопротивление и, скрываясь на своем авто, пытался наехать на одного из правоохранителей. Кроме того, он представлял угрозу для людей. В связи с этим сотрудники Росгвардии применили табельное оружие. Это был оправданный шаг. В итоге нарушитель задержан", - рассказал собеседник агентства. Теперь следователям предстоит дать оценку правомерности применения табельного оружия, отметил источник.

https://ria.ru/20230824/delo-1891928573.html

хабаровск

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, хабаровск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)