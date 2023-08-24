https://ria.ru/20230824/obuchenie-1892095058.html

США с сентября начнут сами обучать украинцев пилотированию F-16, пишут СМИ

США с сентября начнут сами обучать украинцев пилотированию F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2023

США с сентября начнут сами обучать украинцев пилотированию F-16, пишут СМИ

США решили сами обучать украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 и начнут их подготовку в сентябре, сообщила газета New York Times. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T21:17

2023-08-24T21:17

2023-08-24T21:17

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f-16

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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. США решили сами обучать украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 и начнут их подготовку в сентябре, сообщила газета New York Times. Первоначально планировалось, что тренировать украинцев будут европейские страны, а США подключатся, если те исчерпают свои возможности. "О решении, приуроченном к украинскому дню независимости, как ожидается, объявят во второй половине дня в четверг", - сказано в публикации. Остается неясным, примут ли США пилотов, которые должны были тренироваться в Европе, или это будет дополнительная группа. Ранее газета Financial Times сообщала, что коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы минобороны Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230824/samolety-1892058466.html

https://ria.ru/20230823/samolety-1891750039.html

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в мире, украина, сергей лавров, нато, f-16, сша, россия