https://ria.ru/20230824/obstrely-1891920005.html

ВСУ обстреляли территорию Белгородской области около сотни раз за сутки

ВСУ обстреляли территорию Белгородской области около сотни раз за сутки - РИА Новости, 24.08.2023

ВСУ обстреляли территорию Белгородской области около сотни раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные территории Белгородской области около сотни раз, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:58

2023-08-24T10:58

2023-08-24T10:58

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 24 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные территории Белгородской области около сотни раз, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В четверг он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе за 23 августа. Пять приграничных муниципалитетов были обстреляны, общее количество выпущенных снарядов составило 98, в том числе три взрывных устройства были сброшены с беспилотников. Пострадавших нет, но в результате обстрелов в Грайворонском округе есть повреждения девяти домовладений и одного автомобиля, в Шебекинском округе повреждены три частных домовладениях, а в Краснояружском районе повреждена ЛЭП. "В Белгородском районе из артиллерии обстреляли МАПП "Нехотеевка" – зафиксировано 5 прилетов. Также на пункт пропуска с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По селу Красный Хутор выпущено 8 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – 5", - написал Гладков. В Волоконовском районе, по словам губернатора, под минометный обстрел попала окраина хутора Старый – зафиксировано 4 прилета. В Грайворонском округе по окраинам сел Сподарюшино, Дроновка и Пороз выпущено в сумме 17 минометных снарядов. Кроме того, в селе Пороз с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Село Козинка было обстреляно 9 раз из миномета. Как уточнил губернатор, в Краснояружском районе окраину поселка Задорожный обстреляли 6 раз из артиллерии, по окраине села Теребрено выпущено 5 артиллерийских снарядов, по окраине села Вязовое – четыре артиллерийских и один минометный снаряд, по окраине села Колотиловка – 5 артиллерийских снарядов. Как отметил Гладков, противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас в этой же местности. "В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 10 минометных снарядов, по поселку Красный – 5 минометных снарядов, по хутору Панков – 4, по МАПП "Шебекино" – два. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. Также из миномета обстреляли село Новая Таволжанка – зафиксировано 5 прилетов", - написал глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230823/bespilotnik-1891702740.html

https://ria.ru/20230823/sanatoriy-1891650500.html

белгородская область

белгородский район

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Дарья Буймова

белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия