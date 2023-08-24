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При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/obstrel-1892067310.html
При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 24.08.2023
При обстреле Донецка пострадала женщина
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в своем телеграм-канале мэр... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:33
2023-08-24T18:33
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
киев
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в своем телеграм-канале мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "При обстреле Киевского района по улице Сенявина получила ранение женщина 1948 года рождения", - написал мэр. Позже Кулемзин сообщил, что во время обстрела Киевского района Донецка получило повреждения остекление в Донецком республиканском центре охраны материнства и детства по проспекту Панфилова. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, киев, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка пострадала женщина

Кулемзин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ женщина получила ранение

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Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в своем телеграм-канале мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
"При обстреле Киевского района по улице Сенявина получила ранение женщина 1948 года рождения", - написал мэр.
Позже Кулемзин сообщил, что во время обстрела Киевского района Донецка получило повреждения остекление в Донецком республиканском центре охраны материнства и детства по проспекту Панфилова.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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