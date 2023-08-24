https://ria.ru/20230824/obstrel-1891868497.html

Украинские войска за сутки 77 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 77 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.08.2023

Украинские войска за сутки 77 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 77 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 239 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T00:32

2023-08-24T00:32

2023-08-24T01:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

донецк

украина

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 77 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 239 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 74 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 67 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - шесть обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На шахтерском - один обстрел из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 239 единиц различных боеприпасов.Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка, Александровка и Кировское.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мирного жителя в Кировском и о ранении восьми гражданских лиц в Донецке, Верхнеторецком и Кировском.В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 84 обстрела.

https://ria.ru/20230823/postradavshie-1891846175.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина