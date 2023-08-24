Украинские войска за сутки 77 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ выпустил по территории ДНР 239 боеприпасов
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 77 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 239 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 74 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 67 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - шесть обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На шахтерском - один обстрел из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 239 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка, Александровка и Кировское.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мирного жителя в Кировском и о ранении восьми гражданских лиц в Донецке, Верхнеторецком и Кировском.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 84 обстрела.