https://ria.ru/20230824/novosibirsk-1892003092.html

Новосибирский губернатор поддержал сельский патриотический проект

Новосибирский губернатор поддержал сельский патриотический проект - РИА Новости, 24.08.2023

Новосибирский губернатор поддержал сельский патриотический проект

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал новый патриотический проект "Герои из нашего села", посвященный сельским героям войны и труда,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:06

2023-08-24T15:06

2023-08-24T15:17

общество

новосибирская область

луганская народная республика

андрей травников

досааф

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НОВОСИБИРСК, 24 авг – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал новый патриотический проект "Герои из нашего села", посвященный сельским героям войны и труда, сообщает областное правительство. Глава региона в четверг принял участие в работе съезда "Сельский учитель: от успешных практик к устойчивому развитию". В числе делегатов съезда – участники конкурса "Сельский учитель Новосибирской области и Беловодского района Луганской Народной Республики". Мероприятие прошло в правительстве Новосибирской области. Делегаты предложили ввести в конкурс новую номинацию – "Герои из нашего села", благодаря которой учащиеся смогут узнать о сельских героях войны и труда, в том числе об участниках специальной военной операции, а также о вкладе педагогов в становление этих героев. Андрей Травников поддержал это предложение. "Очень приятно, что второй год подряд вместе с нами в конкурсе – педагоги беловодских школ. Для нас это очень важно. Конкурс не просто живёт – он расширяется, наполняется участниками и повесткой. За год, прошедший с минувшей нашей встречи, мне удалось посетить много сельских школ, и перемены бросаются в глаза", - сказал Травников. Он также отметил расширяющиеся возможности центра "Альтаир" – у него появились мобильные комплексы. В регионе создается региональный центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". С 1 сентября открывается региональный дом Юнармии, под крылом которого сейчас действуют 562 юнармейских отряда. Работает уникальный для всей страны центр ДОСААФ. "Теперь о задачах. У учителя вообще, а у сельского в особенности, сегодня появляются новые задачи и функционал, очень часто это хорошо забытое старое. В первую очередь это всё, что связано с патриотическим воспитанием, – запрос общества на него, на изучение истории нашей страны, краеведение, военно-прикладные дисциплины остро чувствуется в последнее время", - сказал губернатор. Конкурс "Сельский учитель Новосибирской области" впервые прошел в 2020 году. Тогда он собрал 103 участника, а в 2022 уже был 331 участник. В прошлом году к новосибирским педагогам присоединились их коллеги из подшефного Новосибирской области Беловодского района ЛНР.

https://ria.ru/20230731/kluby-1887351636.html

https://ria.ru/20230529/spetsoperatsiya-1874762361.html

новосибирская область

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, новосибирская область, луганская народная республика, андрей травников, досааф