https://ria.ru/20230824/nelegalnyy-1892029551.html

В Саратове изъяли нелегальные сигареты более чем на 16 миллионов рублей

В Саратове изъяли нелегальные сигареты более чем на 16 миллионов рублей - РИА Новости, 24.08.2023

В Саратове изъяли нелегальные сигареты более чем на 16 миллионов рублей

Сотрудники полиции в Саратовской области изъяли немаркированные сигареты и алкоголь на сумму более 16 миллионов рублей, которые 45-летний подозреваемый готовил... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:21

2023-08-24T16:21

2023-08-24T16:21

происшествия

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здоровье - общество

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САМАРА, 24 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции в Саратовской области изъяли немаркированные сигареты и алкоголь на сумму более 16 миллионов рублей, которые 45-летний подозреваемый готовил к реализации, сообщается на странице ГУМВД по Саратовской области в соцсети "ВКонтакте". "В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и табачной продукции, сотрудниками отдела экономической безопасности МУ МВД "Энгельское" Саратовской области установлен факт хранения с целью реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции жителем города Энгельса", - сказала оперуполномоченный ОЭБ и ПК МУ МВД "Энгельское" Саратовской области Ольга Чернова. По информации ведомства, оперативниками у жителя Энгельса было изъято около 145 тысяч немаркированных пачек сигарет и алкогольная продукция, общая стоимость изъятой партии более 16 миллионов рублей. По результатам следственных мероприятий СУ МУ МВД "Энгельское" Саратовской области возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере". Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230818/alkogol-1890762549.html

https://ria.ru/20230810/politsiya-1889396601.html

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происшествия, саратовская область, россия, саратов, здоровье - общество