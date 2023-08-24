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Кандидат в президенты США назвал бенефициара санкций против нефти из России
Кандидат в президенты США назвал бенефициара санкций против нефти из России - РИА Новости, 24.08.2023
Кандидат в президенты США назвал бенефициара санкций против нефти из России
Губернатор штата Северная Дакота Дуг Бургум, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, заявил, что от американских санкций в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T04:50
2023-08-24T04:50
2023-08-24T11:30
китай
северная дакота
сша
дональд трамп
опек
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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Губернатор штата Северная Дакота Дуг Бургум, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, заявил, что от американских санкций в отношении российской нефти выигрывает Китай.Один из аутсайдеров праймериз принимает участие в первых партийных дебатах, которыми манкировал фаворит гонки Дональд Трамп."Мы собираемся перестать закупать нефть на Ближнем Востоке и начать закупать батареи в Китае. Мы просто меняем ОПЕК на Синопек и запоздало, запоздало администрация Байдена говорит: "Нет, мы введем санкции на российскую нефть", — сказал Бургум."Она дешевеет на 20 процентов. И кто ее покупает? Китай", — заявил он.Восемь участников дебатов начали с обсуждения экономики и пока не переходили к вопросам внешней политики, включая отношения с Россией.
https://ria.ru/20230817/neft-1890720115.html
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китай, северная дакота, сша, дональд трамп, опек
Китай, Северная Дакота, США, Дональд Трамп, ОПЕК
Кандидат в президенты США назвал бенефициара санкций против нефти из России
Кандидат в президенты США назвал КНР бенефициаром санкций против нефти из России