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Кандидат в президенты США назвал бенефициара санкций против нефти из России - РИА Новости, 24.08.2023
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04:50 24.08.2023 (обновлено: 11:30 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/neft-1891878513.html
Кандидат в президенты США назвал бенефициара санкций против нефти из России
Кандидат в президенты США назвал бенефициара санкций против нефти из России - РИА Новости, 24.08.2023
Кандидат в президенты США назвал бенефициара санкций против нефти из России
Губернатор штата Северная Дакота Дуг Бургум, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, заявил, что от американских санкций в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T04:50
2023-08-24T11:30
китай
северная дакота
сша
дональд трамп
опек
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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Губернатор штата Северная Дакота Дуг Бургум, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, заявил, что от американских санкций в отношении российской нефти выигрывает Китай.Один из аутсайдеров праймериз принимает участие в первых партийных дебатах, которыми манкировал фаворит гонки Дональд Трамп."Мы собираемся перестать закупать нефть на Ближнем Востоке и начать закупать батареи в Китае. Мы просто меняем ОПЕК на Синопек и запоздало, запоздало администрация Байдена говорит: "Нет, мы введем санкции на российскую нефть", — сказал Бургум."Она дешевеет на 20 процентов. И кто ее покупает? Китай", — заявил он.Восемь участников дебатов начали с обсуждения экономики и пока не переходили к вопросам внешней политики, включая отношения с Россией.
https://ria.ru/20230817/neft-1890720115.html
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китай, северная дакота, сша, дональд трамп, опек
Китай, Северная Дакота, США, Дональд Трамп, ОПЕК
Кандидат в президенты США назвал бенефициара санкций против нефти из России

Кандидат в президенты США назвал КНР бенефициаром санкций против нефти из России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГазовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы "Приразломная"
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы Приразломная - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы "Приразломная". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Губернатор штата Северная Дакота Дуг Бургум, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, заявил, что от американских санкций в отношении российской нефти выигрывает Китай.
Один из аутсайдеров праймериз принимает участие в первых партийных дебатах, которыми манкировал фаворит гонки Дональд Трамп.
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"Мы собираемся перестать закупать нефть на Ближнем Востоке и начать закупать батареи в Китае. Мы просто меняем ОПЕК на Синопек и запоздало, запоздало администрация Байдена говорит: "Нет, мы введем санкции на российскую нефть", — сказал Бургум.
"Она дешевеет на 20 процентов. И кто ее покупает? Китай", — заявил он.
Восемь участников дебатов начали с обсуждения экономики и пока не переходили к вопросам внешней политики, включая отношения с Россией.
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КитайСеверная ДакотаСШАДональд ТрампОПЕК
 
 
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