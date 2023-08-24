https://ria.ru/20230824/neft-1891878513.html

Кандидат в президенты США назвал бенефициара санкций против нефти из России

Кандидат в президенты США назвал бенефициара санкций против нефти из России - РИА Новости, 24.08.2023

Кандидат в президенты США назвал бенефициара санкций против нефти из России

Губернатор штата Северная Дакота Дуг Бургум, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, заявил, что от американских санкций в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T04:50

2023-08-24T04:50

2023-08-24T11:30

китай

северная дакота

сша

дональд трамп

опек

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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Губернатор штата Северная Дакота Дуг Бургум, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, заявил, что от американских санкций в отношении российской нефти выигрывает Китай.Один из аутсайдеров праймериз принимает участие в первых партийных дебатах, которыми манкировал фаворит гонки Дональд Трамп."Мы собираемся перестать закупать нефть на Ближнем Востоке и начать закупать батареи в Китае. Мы просто меняем ОПЕК на Синопек и запоздало, запоздало администрация Байдена говорит: "Нет, мы введем санкции на российскую нефть", — сказал Бургум."Она дешевеет на 20 процентов. И кто ее покупает? Китай", — заявил он.Восемь участников дебатов начали с обсуждения экономики и пока не переходили к вопросам внешней политики, включая отношения с Россией.

https://ria.ru/20230817/neft-1890720115.html

https://ria.ru/20230811/neft-1889498367.html

китай

северная дакота

сша

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китай, северная дакота, сша, дональд трамп, опек