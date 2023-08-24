https://ria.ru/20230824/nastavnichestvo-1891952913.html

В Воронежской области призвали закрепить правовые основы наставничества

В Воронежской области призвали закрепить правовые основы наставничества - РИА Новости, 24.08.2023

В Воронежской области призвали закрепить правовые основы наставничества

Правовые основы наставничества необходимо закрепить в федеральном законодательстве, заявил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:55

2023-08-24T12:55

2023-08-24T12:55

воронежская область

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 24 авг - РИА Новости. Правовые основы наставничества необходимо закрепить в федеральном законодательстве, заявил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. В среду, 23 августа, в Курске состоялось очередное заседание совета законодателей Центрального федерального округа при полномочном представителе президента РФ в ЦФО. В рабочую повестку заседания были включены три основных вопроса - это расширение мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, реализация государственной кадровой политики в сфере наставничества, а также предотвращение незаконной продажи никотинсодержащей продукции. Представители законодательных собраний ЦФО обменялись практическим опытом и предложениями по обозначенным темам, выработали общие рекомендации. В ходе заседания председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов рассказал о практических наработках региона по развитию системы наставничества, в том числе и законодательной сфере. "В условиях стремительных технологических изменений именно личный контакт позволяет быстрее передавать от учителя к ученику лучший опыт и знания, вместе работать над решением нестандартных задач. Но наставничество — это не только передача профессиональных знаний, компетенций, помощь профессиональному продвижению молодых работников. Это также значительная роль, которую старшие специалисты играют в повседневной жизни своих учеников, воспитание гражданских и патриотических чувств, ответственности за дальнейшую судьбу страны", – сказал Нетёсов. В своем выступлении он отметил, что в действующем законодательстве специального федерального закона, регулирующего правовое положение института наставника, нет. Что касается региональной специфики, то вопросы развития системы наставничества в региональных нормативных правовых актах отражаются по-разному. В Воронежской области в целях создания условий для развития института трудового наставничества еще в 2011 году был принят региональный закон "О первом рабочем дне выпускников и трудовом наставничестве". В частности, законом закреплены права и обязанности наставника и обучаемого, предусмотрена процедура установления мер поддержки наставника, а также определен порядок организации работы по наставничеству. Помимо этого документом установлен первый рабочий день выпускников, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября. По словам Нетёсова, мониторинг развития системы наставничества, проведенный в 2023 году в Воронежской области, показал, что сегодня наставничество применяют более чем на 360 предприятиях, а нормативные акты о наставничестве имеет 330 организаций. При этом стимулирующие выплаты наставникам введены на 155 предприятиях. На 1 мая 2023 года численность наставников в регионе составляет почти 2 тысячи человек, численность обучаемых – 3,4 тысячи. "Важно, учитывая лучшие региональные наработки, привести нормативную базу к единому стандарту, закрепив в федеральном законодательстве правовую основу регулирования отношений в сфере трудового наставничества, основные понятия, полномочия органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в этой сфере, порядок организации работы наставничества, права и обязанности наставника и обучаемого, меры господдержки для работодателей", – сказал Нетёсов.

https://ria.ru/20230628/dokhody-1880896442.html

https://ria.ru/20230608/voronezh-1876941615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума