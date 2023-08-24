https://ria.ru/20230824/narkokarteli-1891882578.html

Десантис пообещал жестко бороться с наркокартелями в США

Десантис пообещал жестко бороться с наркокартелями в США - РИА Новости, 24.08.2023

Десантис пообещал жестко бороться с наркокартелями в США

Кандидат в президенты США и губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что намерен в случае своего избрания в 2024 году бороться с наркокартелями теми же... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T06:48

2023-08-24T06:48

2023-08-24T06:48

сша

флорида

украина

рон десантис

джо байден

дональд трамп

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874141826_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b0a8315637423fc9b2d0893464fe3f0f.jpg

ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США и губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что намерен в случае своего избрания в 2024 году бороться с наркокартелями теми же способами, что и с международными террористическими организациями. "Да, мы сохраняем за собой право действовать. Скольким еще людям мы должны позволить умереть?.. Поэтому, будучи президентом, я буду применять силу. Буду ли я относиться к ним так же, как к международным террористическим организациям? Еще как буду, уж поверьте мне", - сказал Десантис в ходе первых дебатов кандидатов от Республиканской партии, которые транслировал лояльный республиканцам телеканал Fox News. Остальные участники дебатов в целом также поддержали жесткие методы борьбы с трансграничной преступностью в США. Ряд из них указали, что эта проблема заслуживает значительно большего внимания в повестке властей США, нежели отправка помощи Украине, на нужды которой администрация действующего президента Джо Байдена выделяет миллиарды долларов. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют экс-президент Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.

https://ria.ru/20230824/debaty-1891880914.html

сша

флорида

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, флорида, украина, рон десантис, джо байден, дональд трамп, оон, в мире