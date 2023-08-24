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Десантис пообещал жестко бороться с наркокартелями в США - РИА Новости, 24.08.2023
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06:48 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/narkokarteli-1891882578.html
Десантис пообещал жестко бороться с наркокартелями в США
Десантис пообещал жестко бороться с наркокартелями в США - РИА Новости, 24.08.2023
Десантис пообещал жестко бороться с наркокартелями в США
Кандидат в президенты США и губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что намерен в случае своего избрания в 2024 году бороться с наркокартелями теми же... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T06:48
2023-08-24T06:48
сша
флорида
украина
рон десантис
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США и губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что намерен в случае своего избрания в 2024 году бороться с наркокартелями теми же способами, что и с международными террористическими организациями. "Да, мы сохраняем за собой право действовать. Скольким еще людям мы должны позволить умереть?.. Поэтому, будучи президентом, я буду применять силу. Буду ли я относиться к ним так же, как к международным террористическим организациям? Еще как буду, уж поверьте мне", - сказал Десантис в ходе первых дебатов кандидатов от Республиканской партии, которые транслировал лояльный республиканцам телеканал Fox News. Остальные участники дебатов в целом также поддержали жесткие методы борьбы с трансграничной преступностью в США. Ряд из них указали, что эта проблема заслуживает значительно большего внимания в повестке властей США, нежели отправка помощи Украине, на нужды которой администрация действующего президента Джо Байдена выделяет миллиарды долларов. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют экс-президент Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
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сша, флорида, украина, рон десантис, джо байден, дональд трамп, оон, в мире
США, Флорида, Украина, Рон Десантис, Джо Байден, Дональд Трамп, ООН, В мире
Десантис пообещал жестко бороться с наркокартелями в США

Десантис пообещал бороться с наркокартелями в США так же, как с террористами

© AP Photo / Robert F. BukatyРон Десантис
Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Рон Десантис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США и губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что намерен в случае своего избрания в 2024 году бороться с наркокартелями теми же способами, что и с международными террористическими организациями.
«
"Да, мы сохраняем за собой право действовать. Скольким еще людям мы должны позволить умереть?.. Поэтому, будучи президентом, я буду применять силу. Буду ли я относиться к ним так же, как к международным террористическим организациям? Еще как буду, уж поверьте мне", - сказал Десантис в ходе первых дебатов кандидатов от Республиканской партии, которые транслировал лояльный республиканцам телеканал Fox News.
Остальные участники дебатов в целом также поддержали жесткие методы борьбы с трансграничной преступностью в США. Ряд из них указали, что эта проблема заслуживает значительно большего внимания в повестке властей США, нежели отправка помощи Украине, на нужды которой администрация действующего президента Джо Байдена выделяет миллиарды долларов.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют экс-президент Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
Участники первых республиканских дебатов в Милуоки, США - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Участники дебатов в США поспорили, годится ли политик-новичок в президенты
05:55
 
СШАФлоридаУкраинаРон ДесантисДжо БайденДональд ТрампООНВ мире
 
 
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