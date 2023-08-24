Десантис пообещал жестко бороться с наркокартелями в США
Десантис пообещал бороться с наркокартелями в США так же, как с террористами
© AP Photo / Robert F. BukatyРон Десантис
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Рон Десантис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США и губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что намерен в случае своего избрания в 2024 году бороться с наркокартелями теми же способами, что и с международными террористическими организациями.
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"Да, мы сохраняем за собой право действовать. Скольким еще людям мы должны позволить умереть?.. Поэтому, будучи президентом, я буду применять силу. Буду ли я относиться к ним так же, как к международным террористическим организациям? Еще как буду, уж поверьте мне", - сказал Десантис в ходе первых дебатов кандидатов от Республиканской партии, которые транслировал лояльный республиканцам телеканал Fox News.
Остальные участники дебатов в целом также поддержали жесткие методы борьбы с трансграничной преступностью в США. Ряд из них указали, что эта проблема заслуживает значительно большего внимания в повестке властей США, нежели отправка помощи Украине, на нужды которой администрация действующего президента Джо Байдена выделяет миллиарды долларов.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют экс-президент Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.