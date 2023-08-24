Синод РПЦ сменил наместников обеих лавр на территории России
Синод РПЦ сменил наместников двух лавр — Александро–Невской и Троице-Сергиевой
© iStock.com / yulenochekkУспенский собор с часовней на территории Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде
© iStock.com / yulenochekk
Успенский собор с часовней на территории Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Синод Русской православной церкви сменил наместников обеих лавр на территории России - Александро-Невской и Троице-Сергиевой, следует из документов, опубликованных в четверг на сайте РПЦ.
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"Преосвященным Покровским и Новоузенским быть епископу Сергиево-Посадскому и Дмитровскому Фоме, с освобождением его от управления Сергиево-Посадской епархией, должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры и председателя комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Преосвященным епископом Сергиево-Посадским и Дмитровским, наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры, быть епископу Звенигородскому Кириллу, викарию патриарха Московского и всея Руси, с сохранением за ним должности ректора Московской духовной академии", - говорится в документах.
Председателем комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь назначили архиепископа Егорьевского Матфея.
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"Преосвященному Назарию, епископу Кронштадтскому, викарию Санкт-Петербургской епархии, наместнику Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, быть епископом Кузнецким и Никольским с освобождением его от должности наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Преосвященному Вениамину, епископу Ардатовскому и Атяшевскому, быть епископом Кронштадтским, викарием Санкт-Петербургской епархии, наместником Свято-Троицкой Александро-Невской лавры с освобождением его от управления Ардатовской епархией", - заключили в РПЦ.