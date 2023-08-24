https://ria.ru/20230824/namestniki-1892086005.html

Синод РПЦ сменил наместников обеих лавр на территории России

Синод РПЦ сменил наместников обеих лавр на территории России - РИА Новости, 24.08.2023

Синод РПЦ сменил наместников обеих лавр на территории России

Синод Русской православной церкви сменил наместников обеих лавр на территории России - Александро-Невской и Троице-Сергиевой, следует из документов,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T20:15

2023-08-24T20:15

2023-08-24T20:15

религия

россия

русская православная церковь

свято-троицкая сергиева лавра

московская духовная академия

священный синод рпц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868110381_0:101:2905:1735_1920x0_80_0_0_50ffe09203acf4f5c885f1b8498a8763.jpg

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Синод Русской православной церкви сменил наместников обеих лавр на территории России - Александро-Невской и Троице-Сергиевой, следует из документов, опубликованных в четверг на сайте РПЦ. "Преосвященным Покровским и Новоузенским быть епископу Сергиево-Посадскому и Дмитровскому Фоме, с освобождением его от управления Сергиево-Посадской епархией, должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры и председателя комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Преосвященным епископом Сергиево-Посадским и Дмитровским, наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры, быть епископу Звенигородскому Кириллу, викарию патриарха Московского и всея Руси, с сохранением за ним должности ректора Московской духовной академии", - говорится в документах. Председателем комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь назначили архиепископа Егорьевского Матфея. "Преосвященному Назарию, епископу Кронштадтскому, викарию Санкт-Петербургской епархии, наместнику Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, быть епископом Кузнецким и Никольским с освобождением его от должности наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Преосвященному Вениамину, епископу Ардатовскому и Атяшевскому, быть епископом Кронштадтским, викарием Санкт-Петербургской епархии, наместником Свято-Троицкой Александро-Невской лавры с освобождением его от управления Ардатовской епархией", - заключили в РПЦ.

https://ria.ru/20230815/latviya-1890245847.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, русская православная церковь, свято-троицкая сергиева лавра, московская духовная академия, священный синод рпц