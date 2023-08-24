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Синод РПЦ сменил наместников обеих лавр на территории России - РИА Новости, 24.08.2023
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Религия
 
20:15 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/namestniki-1892086005.html
Синод РПЦ сменил наместников обеих лавр на территории России
Синод РПЦ сменил наместников обеих лавр на территории России - РИА Новости, 24.08.2023
Синод РПЦ сменил наместников обеих лавр на территории России
Синод Русской православной церкви сменил наместников обеих лавр на территории России - Александро-Невской и Троице-Сергиевой, следует из документов,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T20:15
2023-08-24T20:15
религия
россия
русская православная церковь
свято-троицкая сергиева лавра
московская духовная академия
священный синод рпц
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Синод Русской православной церкви сменил наместников обеих лавр на территории России - Александро-Невской и Троице-Сергиевой, следует из документов, опубликованных в четверг на сайте РПЦ. "Преосвященным Покровским и Новоузенским быть епископу Сергиево-Посадскому и Дмитровскому Фоме, с освобождением его от управления Сергиево-Посадской епархией, должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры и председателя комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Преосвященным епископом Сергиево-Посадским и Дмитровским, наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры, быть епископу Звенигородскому Кириллу, викарию патриарха Московского и всея Руси, с сохранением за ним должности ректора Московской духовной академии", - говорится в документах. Председателем комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь назначили архиепископа Егорьевского Матфея. "Преосвященному Назарию, епископу Кронштадтскому, викарию Санкт-Петербургской епархии, наместнику Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, быть епископом Кузнецким и Никольским с освобождением его от должности наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Преосвященному Вениамину, епископу Ардатовскому и Атяшевскому, быть епископом Кронштадтским, викарием Санкт-Петербургской епархии, наместником Свято-Троицкой Александро-Невской лавры с освобождением его от управления Ардатовской епархией", - заключили в РПЦ.
https://ria.ru/20230815/latviya-1890245847.html
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россия, русская православная церковь, свято-троицкая сергиева лавра, московская духовная академия, священный синод рпц
Религия, Россия, Русская православная церковь, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Московская духовная академия, Священный Синод РПЦ
Синод РПЦ сменил наместников обеих лавр на территории России

Синод РПЦ сменил наместников двух лавр — Александро–Невской и Троице-Сергиевой

© iStock.com / yulenochekkУспенский собор с часовней на территории Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде
Успенский собор с часовней на территории Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© iStock.com / yulenochekk
Успенский собор с часовней на территории Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Синод Русской православной церкви сменил наместников обеих лавр на территории России - Александро-Невской и Троице-Сергиевой, следует из документов, опубликованных в четверг на сайте РПЦ.
«
"Преосвященным Покровским и Новоузенским быть епископу Сергиево-Посадскому и Дмитровскому Фоме, с освобождением его от управления Сергиево-Посадской епархией, должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры и председателя комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Преосвященным епископом Сергиево-Посадским и Дмитровским, наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры, быть епископу Звенигородскому Кириллу, викарию патриарха Московского и всея Руси, с сохранением за ним должности ректора Московской духовной академии", - говорится в документах.
Председателем комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь назначили архиепископа Егорьевского Матфея.
«
"Преосвященному Назарию, епископу Кронштадтскому, викарию Санкт-Петербургской епархии, наместнику Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, быть епископом Кузнецким и Никольским с освобождением его от должности наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Преосвященному Вениамину, епископу Ардатовскому и Атяшевскому, быть епископом Кронштадтским, викарием Санкт-Петербургской епархии, наместником Свято-Троицкой Александро-Невской лавры с освобождением его от управления Ардатовской епархией", - заключили в РПЦ.
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