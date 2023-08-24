https://ria.ru/20230824/muravlenko-1892044247.html
Культурно-оздоровительный центр "Сибирь" открылся в городе Муравленко ЯНАО
Культурно-оздоровительный центр "Сибирь" открылся в городе Муравленко ЯНАО - РИА Новости, 24.08.2023
Культурно-оздоровительный центр "Сибирь" открылся в городе Муравленко ЯНАО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл в городе Муравленко культурно-оздоровительный центр "Сибирь", сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:23
2023-08-24T17:23
2023-08-24T17:23
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 24 авг — РИА Новости. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл в городе Муравленко культурно-оздоровительный центр "Сибирь", сообщила пресс-служба правительства региона. "В четырехэтажном здании общей площадью 20 тысяч квадратных метров созданы все условия для развития в городе спортивных и творческих направлений. На двух этажах обустроены танцевальная и художественная студии, классы театрального искусства, киноконцертный зал на 700 мест с современной акустикой и световым оборудованием, сценой с подъемным механизмом", — говорится в сообщении. В здании есть два бассейна. Один предназначен для занятий плаванием с младенцами. С просьбой организовать такие занятия горожане обращались к губернатору в ходе "Честного маршрута" — поездки по округу, которую глава региона проводит ежегодно. Второй бассейн длиной 25 метров будут посещать дети и взрослые. В городе много желающих осваивать плавание, но имеющихся мощностей было недостаточно, уточняют власти. В КОЦ "Сибирь" появился большой спортивный зал с трибунами на 240 человек. Он единственный в городе оснащен системой видеоповторов. На втором этаже создано молодежное пространство. Оно разделено на несколько тематических зон и может легко трансформироваться под запрос ребят. К примеру, рабочая зона превращается в сцену для камерных выступлений в формате квартирников. Важная часть молодежного кластера — зона для интеллектуальных игр. Сборная Муравленко на протяжении нескольких лет занимает призовые места на Кубке губернатора Ямала "Битва интеллектов", отмечает пресс-служба. "Открылся очень нужный и долгожданный объект. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в непростой судьбе долгостроя. Но это все позади. Мы сегодня видим, что появились отличные возможности для развития культуры и спорта, которым могут позавидовать жители крупных городов. Убежден, что Муравленко встретит свой 40-летний юбилей в совершенно другой атмосфере", — приводятся в сообщении слова Артюхова.
https://ria.ru/20230821/salekhard-1891295014.html
https://ria.ru/20230817/yamal-1890685346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов
САЛЕХАРД, 24 авг — РИА Новости. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл в городе Муравленко культурно-оздоровительный центр "Сибирь", сообщила пресс-служба правительства региона.
"В четырехэтажном здании общей площадью 20 тысяч квадратных метров созданы все условия для развития в городе спортивных и творческих направлений. На двух этажах обустроены танцевальная и художественная студии, классы театрального искусства, киноконцертный зал на 700 мест с современной акустикой и световым оборудованием, сценой с подъемным механизмом", — говорится в сообщении.
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В здании есть два бассейна. Один предназначен для занятий плаванием с младенцами. С просьбой организовать такие занятия горожане обращались к губернатору в ходе "Честного маршрута" — поездки по округу, которую глава региона проводит ежегодно. Второй бассейн длиной 25 метров будут посещать дети и взрослые. В городе много желающих осваивать плавание, но имеющихся мощностей было недостаточно, уточняют власти.
В КОЦ "Сибирь" появился большой спортивный зал с трибунами на 240 человек. Он единственный в городе оснащен системой видеоповторов.
На втором этаже создано молодежное пространство. Оно разделено на несколько тематических зон и может легко трансформироваться под запрос ребят. К примеру, рабочая зона превращается в сцену для камерных выступлений в формате квартирников.
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Важная часть молодежного кластера — зона для интеллектуальных игр. Сборная Муравленко на протяжении нескольких лет занимает призовые места на Кубке губернатора Ямала
"Битва интеллектов", отмечает пресс-служба.
"Открылся очень нужный и долгожданный объект. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в непростой судьбе долгостроя. Но это все позади. Мы сегодня видим, что появились отличные возможности для развития культуры и спорта, которым могут позавидовать жители крупных городов. Убежден, что Муравленко встретит свой 40-летний юбилей в совершенно другой атмосфере", — приводятся в сообщении слова Артюхова.