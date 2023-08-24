https://ria.ru/20230824/multfilm-1891921298.html
"Союзмультфильм" создал альманах к 80-летию победы в Курской битве
"Союзмультфильм" создал альманах к 80-летию победы в Курской битве - РИА Новости, 24.08.2023
"Союзмультфильм" создал альманах к 80-летию победы в Курской битве
Учащие творческих школ Курской области создали пятиминутный анимационный альманах, посвященный 80-летию победы в Курской битве. Конкурс прошел в рамках проекта... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:03
2023-08-24T11:03
2023-08-24T11:03
культура
курская область
союзмультфильм
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Учащие творческих школ Курской области создали пятиминутный анимационный альманах, посвященный 80-летию победы в Курской битве. Конкурс прошел в рамках проекта киностудии "Союзмультфильм", сообщает пресс-служба организации."Очень здорово, когда искренний интерес к важным вехам истории своей страны, эмоциональная связь с этими событиями формируется благодаря творческому процессу. И мы рады, что приняли участие в таком важном и нужном проекте, посвященном знаковому событию Великой Отечественной войны. Плюс к этому соприкосновение с детским творчеством для настоящего художника всегда становится источником новых идей и вдохновения", – отметила генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская.Отмечается, что ролик создан на основе работ-победителей конкурса Бурыкиной Марии и Квасовой Златы, которые также приняли участие в подготовке иллюстраций и озвучивании анимационного фильма, посетили мастер-класс от авторов "Союзмультфильма", а также получили в подарок экскурсию по киностудии. Презентация анимационного альманаха пройдет в сентябре 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, союзмультфильм
Культура, Курская область, Союзмультфильм
"Союзмультфильм" создал альманах к 80-летию победы в Курской битве
"Союзмультфильм" создал анимационный альманах к 80-летию победы в Курской битве
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Учащие творческих школ Курской области создали пятиминутный анимационный альманах, посвященный 80-летию победы в Курской битве. Конкурс прошел в рамках проекта киностудии "Союзмультфильм", сообщает пресс-служба организации.
«
"Очень здорово, когда искренний интерес к важным вехам истории своей страны, эмоциональная связь с этими событиями формируется благодаря творческому процессу. И мы рады, что приняли участие в таком важном и нужном проекте, посвященном знаковому событию Великой Отечественной войны. Плюс к этому соприкосновение с детским творчеством для настоящего художника всегда становится источником новых идей и вдохновения", – отметила генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская.
Отмечается, что ролик создан на основе работ-победителей конкурса Бурыкиной Марии и Квасовой Златы, которые также приняли участие в подготовке иллюстраций и озвучивании анимационного фильма, посетили мастер-класс от авторов "Союзмультфильма", а также получили в подарок экскурсию по киностудии.
Презентация анимационного альманаха пройдет в сентябре 2023 года.