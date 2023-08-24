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"Союзмультфильм" создал альманах к 80-летию победы в Курской битве - РИА Новости, 24.08.2023
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Культура
 
11:03 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/multfilm-1891921298.html
"Союзмультфильм" создал альманах к 80-летию победы в Курской битве
"Союзмультфильм" создал альманах к 80-летию победы в Курской битве - РИА Новости, 24.08.2023
"Союзмультфильм" создал альманах к 80-летию победы в Курской битве
Учащие творческих школ Курской области создали пятиминутный анимационный альманах, посвященный 80-летию победы в Курской битве. Конкурс прошел в рамках проекта... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:03
2023-08-24T11:03
культура
курская область
союзмультфильм
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Учащие творческих школ Курской области создали пятиминутный анимационный альманах, посвященный 80-летию победы в Курской битве. Конкурс прошел в рамках проекта киностудии "Союзмультфильм", сообщает пресс-служба организации.&quot;Очень здорово, когда искренний интерес к важным вехам истории своей страны, эмоциональная связь с этими событиями формируется благодаря творческому процессу. И мы рады, что приняли участие в таком важном и нужном проекте, посвященном знаковому событию Великой Отечественной войны. Плюс к этому соприкосновение с детским творчеством для настоящего художника всегда становится источником новых идей и вдохновения&quot;, – отметила генеральный продюсер киностудии &quot;Союзмультфильм&quot; Юлия Осетинская.Отмечается, что ролик создан на основе работ-победителей конкурса Бурыкиной Марии и Квасовой Златы, которые также приняли участие в подготовке иллюстраций и озвучивании анимационного фильма, посетили мастер-класс от авторов "Союзмультфильма", а также получили в подарок экскурсию по киностудии. Презентация анимационного альманаха пройдет в сентябре 2023 года.
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курская область, союзмультфильм
Культура, Курская область, Союзмультфильм
"Союзмультфильм" создал альманах к 80-летию победы в Курской битве

"Союзмультфильм" создал анимационный альманах к 80-летию победы в Курской битве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОткрытие мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм"
Открытие мультимедийного парка киностудии Союзмультфильм - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Учащие творческих школ Курской области создали пятиминутный анимационный альманах, посвященный 80-летию победы в Курской битве. Конкурс прошел в рамках проекта киностудии "Союзмультфильм", сообщает пресс-служба организации.
«

"Очень здорово, когда искренний интерес к важным вехам истории своей страны, эмоциональная связь с этими событиями формируется благодаря творческому процессу. И мы рады, что приняли участие в таком важном и нужном проекте, посвященном знаковому событию Великой Отечественной войны. Плюс к этому соприкосновение с детским творчеством для настоящего художника всегда становится источником новых идей и вдохновения", – отметила генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская.

Отмечается, что ролик создан на основе работ-победителей конкурса Бурыкиной Марии и Квасовой Златы, которые также приняли участие в подготовке иллюстраций и озвучивании анимационного фильма, посетили мастер-класс от авторов "Союзмультфильма", а также получили в подарок экскурсию по киностудии.
Презентация анимационного альманаха пройдет в сентябре 2023 года.
 
КультураКурская областьСоюзмультфильм
 
 
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